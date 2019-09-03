Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T11:08Z
https://ria.ru/20190903/1558196110.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155489/54/1554895437_0:192:3077:1923_1036x0_80_0_0_3300ad4836568c173c6c48afee12a8ab.jpg
РИА Новости

В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка

11:08 03.09.2019
3191
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудник добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости. Правоохранители и волонтеры разыскивают восьмилетнюю девочку, которая утром в понедельник пропала в Липецкой области, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
Девочка 2011 года рождения проживала в селе Паниковец Елецкого района области.
"Второго сентября 2019 года примерно в 6 часов 30 минут ушла из своего дома при неустановленных обстоятельствах и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
Как информирует издание GOROD48, служебная собака взяла след ребенка у ее дома и довела поисковиков до лесополосы. Предположительно, девочка может быть в лесу в окрестностях села, где она живет вместе с матерью. По данным издания, семья переехала в Липецкую область из Белоруссии.
Издание сообщает, что первыми отсутствие ребенка заметили учителя школы, когда девочка не пришла на торжественную линейку. Педагоги пришли к ней домой, и мать им сказала, что "заметила исчезновение дочери рано утром, когда встала кормить скотину".
"Следователями организованы поисково-спасательные мероприятия с участием сотрудников ОМВД России по Елецкому району, волонтеров Липецкой общественной организации "Поиск пропавших детей", а также общественных добровольцев", - сообщает следствие.
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
15 августа, 14:33Радио
"Коля найден! Жив". В Омской области нашли пропавшего трехлетнего мальчика
0011505
Обсудить 0
Липецкая областьПроисшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Подмосковье из носа ребенка достали шуруп, застрявший около года назад
РИА
Новости
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Шойгу рассказал об обустройстве российских баз в Сирии
Поврежденное водолазное судно Conception
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Пассажиры в аэропорту Чанги в Сингапуре
В Сингапуре мужчине, который купил авиабилет и не полетел, грозит тюрьма
Лента
новостей
Блогер Владислав Синица во время заседания Пресненского суда Москвы
Блогера Синицу приговорили к пяти годам за угрозы детям силовиков
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Минздрав прокомментировал идею распределения врачей после вуза
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
Левченко прокомментировал ситуацию с чиновницей после жалоб тулунцев Путину
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Разрушенное здание в провинции Идлиб. Архив
В МИД удивились решению Вашингтона нанести удар по Идлибу
Здание аэропорта Краснодар
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Турцию самолет
Население китайского города Далянь (Дальний) встречает советских танкистов. Маньчжурская операция. Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.
Крах стратегии "спелой хурмы": роль СССР в победе на Дальнем Востоке
Сорванный дедлайн. До какого возраста нужно успеть родить?
Сорванный дедлайн. До какого возраста нужно успеть родить?
Вера Бегун и ее сожитель Станислав Бердников в суде
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
Скорая помощь на улице Стамбула
Девочка из России пострадала в бассейне в Турции, пишут СМИ
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39В Башкирии ради спасения пчел предложат усилить контроль ввоза химикатов
10:36Решение мировых кризисов трудно представить без России, заявили в Финляндии
10:35Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
10:34Названы самые комфортные для жизни города
10:33В районе арктического порта Сабетта на Ямале впервые заметили ворону
10:33В ЦНИИмаш уточнили время возвращения робота "Федор" с МКС на Землю
10:31Зариф назвал санкции США против космических ведомств Ирана бесполезными
10:30Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана
10:28Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии
10:27Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
10:26СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
Лента новостейМолния