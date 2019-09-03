В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка

ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости. Правоохранители и волонтеры разыскивают восьмилетнюю девочку, которая утром в понедельник пропала в Липецкой области, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
Девочка 2011 года рождения проживала в селе Паниковец Елецкого района области.
"Второго сентября 2019 года примерно в 6 часов 30 минут ушла из своего дома при неустановленных обстоятельствах и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
Как информирует издание GOROD48, служебная собака взяла след ребенка у ее дома и довела поисковиков до лесополосы. Предположительно, девочка может быть в лесу в окрестностях села, где она живет вместе с матерью. По данным издания, семья переехала в Липецкую область из Белоруссии.
Издание сообщает, что первыми отсутствие ребенка заметили учителя школы, когда девочка не пришла на торжественную линейку. Педагоги пришли к ней домой, и мать им сказала, что "заметила исчезновение дочери рано утром, когда встала кормить скотину".
"Следователями организованы поисково-спасательные мероприятия с участием сотрудников ОМВД России по Елецкому району, волонтеров Липецкой общественной организации "Поиск пропавших детей", а также общественных добровольцев", - сообщает следствие.