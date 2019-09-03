В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка

ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости. Правоохранители и волонтеры разыскивают восьмилетнюю девочку, которая утром в понедельник пропала в Липецкой области, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.

"Второго сентября 2019 года примерно в 6 часов 30 минут ушла из своего дома при неустановленных обстоятельствах и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что первыми отсутствие ребенка заметили учителя школы, когда девочка не пришла на торжественную линейку. Педагоги пришли к ней домой, и мать им сказала, что "заметила исчезновение дочери рано утром, когда встала кормить скотину".