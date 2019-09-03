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РИА Новости

Траурная процессия на кладбище ангелов в Беслане. Прямая трансляция

12:17 03.09.2019 (обновлено: 15:13 03.09.2019)
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Трансляция завершена
В Беслане люди идут крестным ходом с портретами погибших от храма во дворе СОШ № 1 до мемориального комплекса "Древо скорби".
Ранее в рамках трехдневной Вахты Памяти по жертвам захвата заложников во время террористического акта в школе Беслана в Москве прошла божественная литургия в церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
Первого сентября 2004 года в Беслане террористы захватили школу № 1. Заложников, среди которых преимущественно были дети, их родители и сотрудники учебного заведения, насильно удерживали в течение трех дней. Третьего сентября прогремели взрывы. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.
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