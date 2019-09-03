Траурная процессия на кладбище ангелов в Беслане. Прямая трансляция

В Беслане люди идут крестным ходом с портретами погибших от храма во дворе СОШ № 1 до мемориального комплекса "Древо скорби".

Ранее в рамках трехдневной Вахты Памяти по жертвам захвата заложников во время террористического акта в школе Беслана в Москве прошла божественная литургия в церкви Рождества Пресвятой Богородицы.