В Якутии осудили мужчину, который более 70 раз выстрелил в свою дверь

ЯКУТСК, 3 сен – РИА Новости. Верховный суд Якутии приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя села Борогонцы Усть-Алданского района, более 70 раз выстрелившего в свою дверь, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года мужчина, будучи сильно пьян, закрылся в квартире в якутском селе Борогонцы, выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья МР-155 более 70 раз из ружья в собственную дверь. В результате происшествия никто не пострадал. Полицейским удалось обезоружить хулигана, при этом в ходе переговоров с полицией он продолжал стрелять в дверь. На месте была обнаружена 71 оружейная гильза. В отношении стрелка было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Сообщается, что мужчина произвел не менее 44 выстрелов в потолок, стену и входную дверь квартиры, а также в стену подъезда коридора общего пользования. По прибытию сотрудников полиции, подсудимый, зная, что за дверью квартиры находится полицейский, выстрелил в его сторону не менее 20 раз.

Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также по статьям "Хулиганство, совершенное с применением оружия" и "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений".

"По результатам рассмотрения уголовного дела, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговором Верховного суда республики Саха (Якутия) мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в пресс-службе.