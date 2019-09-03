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РИА Новости

Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с президентом Монголии

11:00 03.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга
© РИА Новости / Максим Блинов
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой военно-техническое сотрудничество, которое успешно развивается и является важным фактором обеспечения безопасности в регионе.
"Конечно же, мы подробно поговорили о перспективах оборонного, военно-технического и антитеррористического сотрудничества между нашими странами. Считаем взаимодействие в этой области важнейшим фактором обеспечения безопасности в Азии", - сказал Путин после российско-монгольских переговоров.
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