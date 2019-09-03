Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с президентом Монголии

УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой военно-техническое сотрудничество, которое успешно развивается и является важным фактором обеспечения безопасности в регионе.

"Конечно же, мы подробно поговорили о перспективах оборонного, военно-технического и антитеррористического сотрудничества между нашими странами. Считаем взаимодействие в этой области важнейшим фактором обеспечения безопасности в Азии", - сказал Путин после российско-монгольских переговоров.