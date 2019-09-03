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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии

10:52 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ГаврилкоВ сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
© РИА Новости / Алексей Гаврилко
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 6, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Латакия – десять, Идлиб – девять, Алеппо – восемь, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 6 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Хама – два, Алеппо – один", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарные акции.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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