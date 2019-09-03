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РИА Новости

В Липецке начали расследование после нападения ротвейлера на мужчину

10:47 03.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости. Полиция начала административное расследование после того, как хозяева натравили ротвейлера на мужчину возле реки в Липецкой области, сообщил во вторник РИА Новости представитель управления МВД по региону.
В группе "Типичный Воронеж" в соцсети "ВКонтакте" один из пользователей опубликовал видео, где он просит семейную пару, разбившую палатку у реки, привязать ротвейлера. Хозяин собаки отвечает, что данной породы нет в списке опасных, его пес уже "двоих покусал", но проблем у него из-за этого не было. Позже женщина отдает собаке команду "взять его", требуя от автора ролика прекратить съемку.
Ранее полиция начала проверку обстоятельств инцидента. По данным ведомства, конфликт между отдыхающими произошел 24 августа в Хлевенском районе Липецкой области. Обращение пострадавшего мужчины было зарегистрировано, пострадавшего отправили на медицинскую экспертизу, которая установит степень полученного вреда здоровью.
"Возбуждено административное расследование. В рамках административного расследования мы ждем медицинские документы, подтверждающие степень (тяжести) повреждений. Как только эта справка будет нам представлена, мы сразу принимаем процессуальное решение", - сказал представитель УМВД.
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По его словам, административное расследование выделено отдельно из материалов проверки и будет длиться 30 суток. Представитель УМВД также добавил, что уже сейчас можно констатировать, что инцидент будет квалифицирован как административное правонарушение.
Ранее президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором предлагает ужесточить норму Уголовного кодекса РФ за нападение на людей собак опасных пород, которых хозяева выгуливают не по правилам. В организации также обращают внимание, что в законодательстве до сих пор не предусмотрено наказание за нарушение запрета на выгул опасных собак без поводка и намордника.
В случае, если опасная собака без поводка и намордника находилась на не огороженной территории, напала на человека и причинила легкий вред его здоровью, ее хозяина предлагается штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до шести месяцев. За нанесение вреда средней тяжести предлагается увеличить штраф до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до года либо обязательные работы до 250 часов. Если был нанесен тяжкий вред здоровью, хозяину должно грозить лишение свободы до трех лет, считает глава "Коллективной защиты".
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