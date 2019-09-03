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РИА Новости
Восточный экономический форум

На базе ДВФУ хотят создать школу-интернат для одаренных детей

10:37 03.09.2019 (обновлено: 20:17 03.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРектор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Создание школы-интерната в кампусе и строительство новых общежитий предусмотрено в новой программе развития Дальневосточного федерального университета на ближайшие 10 лет, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ ректор ДВФУ Никита Анисимов.
По его словам, ключевой задачей программы развития вуза на 10 лет, которая увязана с нацпрограммой развития Дальнего Востока, является развитие микрорегиона, но помимо традиционных приоритетных научных областей внимание будет уделено и новым, например, цифровой тематике.
"Важно, чтобы программа, которую мы представили в минобразования, включала реализацию этих возможностей - не только научные лаборатории, но и пространство неограниченных возможностей, международных коммуникаций, перекрёстные образовательные программы", - сказал Анисимов.
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По его словам, социальные условия на острове требуют развития сети общежитий.
"Сейчас у нас 10,5 тысячи студентов из 20 тысяч живут на острове. Нам нужно развиваться. Здесь необходимо строительство специализированной школы-интерната для одаренных детей... Будет правильным, если ребята с 9-10 класса смогут работать с нашими преподавателями и связывать судьбу с обучением в ДВФУ", - отметил собеседник.
По его словам, также в программе развития вуза фигурируют планы переноса из города в кампус на остров Русский военной кафедры и библиотеки. Также необходимо создание торговой инфраструктуры, сети аптек.
"Мы попросили включить эту программу в нацпрограмму развития Дальнего Востока... Я рассчитываю, что к новому году, к началу 2020 года, мы получим решение (по программе)", - отметил ректор.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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