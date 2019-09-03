На базе ДВФУ хотят создать школу-интернат для одаренных детей

Ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Создание школы-интерната в кампусе и строительство новых общежитий предусмотрено в новой программе развития Дальневосточного федерального университета на ближайшие 10 лет, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ ректор ДВФУ Никита Анисимов.

По его словам, ключевой задачей программы развития вуза на 10 лет, которая увязана с нацпрограммой развития Дальнего Востока, является развитие микрорегиона, но помимо традиционных приоритетных научных областей внимание будет уделено и новым, например, цифровой тематике.

"Важно, чтобы программа, которую мы представили в минобразования, включала реализацию этих возможностей - не только научные лаборатории, но и пространство неограниченных возможностей, международных коммуникаций, перекрёстные образовательные программы", - сказал Анисимов.

По его словам, социальные условия на острове требуют развития сети общежитий.

"Сейчас у нас 10,5 тысячи студентов из 20 тысяч живут на острове. Нам нужно развиваться. Здесь необходимо строительство специализированной школы-интерната для одаренных детей... Будет правильным, если ребята с 9-10 класса смогут работать с нашими преподавателями и связывать судьбу с обучением в ДВФУ", - отметил собеседник.

По его словам, также в программе развития вуза фигурируют планы переноса из города в кампус на остров Русский военной кафедры и библиотеки. Также необходимо создание торговой инфраструктуры, сети аптек.

"Мы попросили включить эту программу в нацпрограмму развития Дальнего Востока... Я рассчитываю, что к новому году, к началу 2020 года, мы получим решение (по программе)", - отметил ректор.