Эксперты раскритиковали планы России, Турции и США по снижению выбросов CO2

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия, Турция, Саудовская Аравия и США поставили перед собой низкие цели по снижению выбросов CO2, из-за чего не удастся затормозить глобальное потепление в пределах 1,5 градуса, говорится в документе, опубликованном в рамках Азиатско-Тихоокеанской климатической недели ООН, проходящей в Таиланде.

Под патронажем ООН идет процесс достижения договоренностей между странами по вопросу сокращения выбросов CO2, которые вносят основной вклад в ускорение глобального потепления. Каждая страна берет на себя добровольные обязательства по снижению CO2, а эксперты оценивают, насколько эта цель поможет оставить глобальное потепление в пределах 1,5 градуса.

Согласно документу, выполнение добровольных обязательств по снижению СО2, которые приняли на себя Россия, США, Турция и Саудовская Аравия, приведут к потеплению более чем на 4 градуса. Цели этих стран по снижению CO2 названы "критически недостаточными".

Как отмечается в документе, цели Китая и Южной Кореи относятся к целям с "высокой степенью недостаточности", но они позволят удержать подъем температуры ниже 4 градусов, цели Индии отнесены к приемлемым и позволят затормозить рост температуры на трех градусах.