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РИА Новости

Эксперты раскритиковали планы России, Турции и США по снижению выбросов CO2

10:35 03.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрубы
Трубы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Трубы. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия, Турция, Саудовская Аравия и США поставили перед собой низкие цели по снижению выбросов CO2, из-за чего не удастся затормозить глобальное потепление в пределах 1,5 градуса, говорится в документе, опубликованном в рамках Азиатско-Тихоокеанской климатической недели ООН, проходящей в Таиланде.
Под патронажем ООН идет процесс достижения договоренностей между странами по вопросу сокращения выбросов CO2, которые вносят основной вклад в ускорение глобального потепления. Каждая страна берет на себя добровольные обязательства по снижению CO2, а эксперты оценивают, насколько эта цель поможет оставить глобальное потепление в пределах 1,5 градуса.
Трубы
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Согласно документу, выполнение добровольных обязательств по снижению СО2, которые приняли на себя Россия, США, Турция и Саудовская Аравия, приведут к потеплению более чем на 4 градуса. Цели этих стран по снижению CO2 названы "критически недостаточными".
Как отмечается в документе, цели Китая и Южной Кореи относятся к целям с "высокой степенью недостаточности", но они позволят удержать подъем температуры ниже 4 градусов, цели Индии отнесены к приемлемым и позволят затормозить рост температуры на трех градусах.
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона отвечают почти за 50% эмиссии СО2 в атмосферу. Ранее Россия предварительно согласилась сократить выбросы СО2 в атмосферу к 2030 году на 30 процентов по сравнению с 1990-м годом, при этом никаких закрепленных в международных договорах обязательств Москва на себя не брала.
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ТурцияООНРоссияСШАВ мире
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