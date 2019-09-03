СК выяснит обстоятельства гибели мужчины в Сочи при крупном пожаре

СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Доследственная проверка началась после гибели мужчины в крупном пожаре площадью 800 квадратных метров в многоквартирном доме в Сочи, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что во вторник ночью в многоквартирном доме в Сочи произошел пожар. Загорелась квартира в мансардном этаже. Пожарные спасли из горящего здания 18 человек, один человек пострадал. Спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 800 квадратных метров.

"После локализации пожара в жилой комнате квартиры было обнаружено тело мужчины, который, по предварительным данным, арендовал данное жильё. Следователи выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погиб человек… Организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.