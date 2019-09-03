СК выяснит обстоятельства гибели мужчины в Сочи при крупном пожаре

СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Доследственная проверка началась после гибели мужчины в крупном пожаре площадью 800 квадратных метров в многоквартирном доме в Сочи, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что во вторник ночью в многоквартирном доме в Сочи произошел пожар. Загорелась квартира в мансардном этаже. Пожарные спасли из горящего здания 18 человек, один человек пострадал. Спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 800 квадратных метров.
23 августа, 08:04РИА НовостиВ Красноярске один человек погиб при пожаре в жилом доме
"После локализации пожара в жилой комнате квартиры было обнаружено тело мужчины, который, по предварительным данным, арендовал данное жильё. Следователи выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погиб человек… Организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи установят причину и очаг возгорания. Также будут проведены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.