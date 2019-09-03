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РИА Новости

В ЛНР обвинили ВСУ в одном нарушении перемирия за сутки

10:23 03.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 2 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ведомства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра со стороны Золотое-4 в район Золотое-5, всего было зафиксировано 13 выстрелов.
В понедельник в представительстве ЛНР в СЦКК заявили о двух нарушениях перемирия в Донбассе со стороны силовиков. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.
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