В ЛНР обвинили ВСУ в одном нарушении перемирия за сутки

ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За 2 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ведомства.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра со стороны Золотое-4 в район Золотое-5, всего было зафиксировано 13 выстрелов.