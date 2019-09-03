В ЛНР обвинили ВСУ в одном нарушении перемирия за сутки

ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 2 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ведомства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра со стороны Золотое-4 в район Золотое-5, всего было зафиксировано 13 выстрелов.
В понедельник в представительстве ЛНР в СЦКК заявили о двух нарушениях перемирия в Донбассе со стороны силовиков. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru