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РИА Новости

Губернатор рассказал об объемах лесовосстановления в красноярской тайге

10:23 03.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Объемы лесовосстановления в Красноярском крае увеличатся в два раза через три года, заявил журналистам губернатор региона Александр Усс во время Национального лесного форума в Красноярске.
"На 20 процентов за год увеличили объем высаживаемого лесопосадочного материала и намерены в ближайшие три года удвоить эти объемы", - сказал Усс.
Ранее Усс заявлял, что гибель лесов от пожаров и вредителей невозможно компенсировать существующими объемами лесовосстановления.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим ЧС из-за пожаров. Позднее режим был снят в Бурятии, Якутии и Приангарье. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием.
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