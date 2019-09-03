Губернатор рассказал об объемах лесовосстановления в красноярской тайге

КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Объемы лесовосстановления в Красноярском крае увеличатся в два раза через три года, заявил журналистам губернатор региона Александр Усс во время Национального лесного форума в Красноярске.

"На 20 процентов за год увеличили объем высаживаемого лесопосадочного материала и намерены в ближайшие три года удвоить эти объемы", - сказал Усс.

В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим ЧС из-за пожаров. Позднее режим был снят в Бурятии, Якутии и Приангарье. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием.