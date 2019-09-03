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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

10:20 03.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев в Ираке
Лагерь беженцев в Ираке
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более 1,2 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 247 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 306 человек (женщин – 92, детей – 156), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 941 человек (женщин – 282, детей – 480)", - говорится в сообщении.
Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулись 383 478 беженцев: более 120 тысяч из Ливана и более 260 тысяч из Иордании.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились пять граждан Сирии.
"За прошедшие сутки российской стороной гуманитарные и благотворительные акции не проводились", - отмечается в сообщении.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,4 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 25 взрывоопасных предметов. -0-
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