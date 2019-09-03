В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более 1,2 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 247 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 306 человек (женщин – 92, детей – 156), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 941 человек (женщин – 282, детей – 480)", - говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулись 383 478 беженцев: более 120 тысяч из Ливана и более 260 тысяч из Иордании.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились пять граждан Сирии.

"За прошедшие сутки российской стороной гуманитарные и благотворительные акции не проводились", - отмечается в сообщении.