Пресс-конференция председателя Комитета ГД по охране здоровья Д. Морозова

по e-mail:Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку надля подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".