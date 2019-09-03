В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки зажигательными боеприпасами

ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские силовики во вторник утром обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки зажигательными боеприпасами, заявили журналистам в Народной милиции ДНР.

"Украинские оккупанты из 30-й бригады в период ротации активизировали обстрелы на горловском направлении. С 7.40 до 8.30 (совпадает с мск) боевики произвели обстрел мирных кварталов Зайцево из стрелкового оружия зажигательными боеприпасами, в результате чего произошло возгорание домостроения по улице Брусилова, 10", - сказал представитель Народной милиции.

Новое перемирие в Донбассе действует с 21 июля. Оно включает в себя дополнительные меры по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня и привлечение к ответственности нарушителей.