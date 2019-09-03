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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки зажигательными боеприпасами

09:56 03.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители наблюдательной группы СЦКК "Горловка" собирают осколки от снарядов в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото
Представители наблюдательной группы СЦКК Горловка собирают осколки от снарядов в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские силовики во вторник утром обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки зажигательными боеприпасами, заявили журналистам в Народной милиции ДНР.
"Украинские оккупанты из 30-й бригады в период ротации активизировали обстрелы на горловском направлении. С 7.40 до 8.30 (совпадает с мск) боевики произвели обстрел мирных кварталов Зайцево из стрелкового оружия зажигательными боеприпасами, в результате чего произошло возгорание домостроения по улице Брусилова, 10", - сказал представитель Народной милиции.
Новое перемирие в Донбассе действует с 21 июля. Оно включает в себя дополнительные меры по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня и привлечение к ответственности нарушителей.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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