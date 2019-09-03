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РИА Новости

Япония планирует построить деревообрабатывающий завод в Приморье

09:49 03.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТерритория кампуса ДВФУ на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
Территория кампуса ДВФУ на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Территория кампуса ДВФУ на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
ТОКИО, 3 сен - РИА Новости. Японская компания планирует построить в России завод по переработке древесины для последующего экспорта в Японию, сообщил в интервью РИА Новости участник ВЭФ, исполнительный директор компании Wind-Smile по вопросам энергетического сотрудничества с Россией Хидэки Инукаи.
"Компания планирует построить в России завод по производству древесных пеллет. Продукция будет экспортироваться в Японию", - сообщил Инукаи.
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По его словам, планируемый объем инвестиций составит около 430 миллионов рублей. Штат персонала при выходе на проектную мощность планируется до 100 человек, с учетом лесозаготовительных бригад и водителей на лесовозы.
Завод предполагается построить в городе Партизанск. "Место выбрано с учетом удобной логистики по линии лес - завод - порт Находка", - пояснил Инукаи.
Этот проект, как отметил он, будет представлен потенциальным партнерам и профильным агентствам на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Бизнесмен пояснил, что в настоящее время в Приморском крае практически исчерпаны возможности для экстенсивного освоения лесных территорий.
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"Все свободные территории переданы в аренду лесопользователям. Вместе с тем наблюдается всплеск интереса со стороны иностранных инвесторов к реализации проектов деревообработки на территории края. Подчеркну, что это - не вывоз круглого леса за рубеж, как это практикуется со стороны большей части лесопользователей, а именно глубокая переработка древесины "по месту" и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул Инукаи.
В результате деятельности лесозаготовительных компаний образуется большое количество отходов - до 50-70% относительно выхода готовой продукции. В лесных регионах уже давно осознали масштабы проблемы и постепенно вводят региональные законы, направленные на обязательную утилизацию таких древесных остатков. "Мы считаем, что Приморский край также может присоединиться к этим инициативам. И не дожидаться вступления в силу федерального закона в 2022 году", - сказал глава Wind-Smile.
ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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Восточный экономический форум-2019ВладивостокРоссияПриморский крайЭкономика
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