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РИА Новости

СМИ: число погибших при пожаре на заводе в Индии возросло до семи человек

09:45 03.09.2019
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сен - РИА Новости. Число погибших при пожаре, который произошел во вторник утром на нефтеперерабатывающем заводе компании ONGC в западном индийском штате Махараштра, возросло до семи человек, сообщает телеканал NDTV.
Ранее сообщалось о пяти жертвах пожара. По информации телеканала, среди погибших – пять сотрудников предприятия и двое пожарных. Еще по меньшей мере два человека получили ранения.
Ранее ONGC сообщила, что возгорание произошло в системе отвода ливневых вод, пожарным потребовалось около двух часов, чтобы потушить его. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, на процессе переработки нефти инцидент не отразился.
ONGC - крупнейшая индийская государственная нефтегазовая корпорация, которая на сегодняшний день производит свыше 70% сырой нефти и более 80% природного газа в стране.
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