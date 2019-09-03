СМИ: число погибших при пожаре на заводе в Индии возросло до семи человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сен - РИА Новости. Число погибших при пожаре, который произошел во вторник утром на нефтеперерабатывающем заводе компании ONGC в западном индийском штате Махараштра, возросло до семи человек, сообщает телеканал Число погибших при пожаре, который произошел во вторник утром на нефтеперерабатывающем заводе компании ONGC в западном индийском штате Махараштра, возросло до семи человек, сообщает телеканал NDTV

Ранее сообщалось о пяти жертвах пожара. По информации телеканала, среди погибших – пять сотрудников предприятия и двое пожарных. Еще по меньшей мере два человека получили ранения.

Ранее ONGC сообщила, что возгорание произошло в системе отвода ливневых вод, пожарным потребовалось около двух часов, чтобы потушить его. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, на процессе переработки нефти инцидент не отразился.