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РИА Новости

Плакаты в московском метро расскажут о необычных фактах из истории города

09:14 03.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПоезд прибывает на станцию "Савеловская"
Поезд прибывает на станцию Савеловская
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Поезд прибывает на станцию "Савеловская" . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Плакаты с занимательными фактами из истории столицы появились в вестибюлях станций московского метро в рамках специального проекта "Привет, Москва районная!", сообщается на сайте мэра.
"Мы постарались сделать город еще ближе для каждого пассажира метро с помощью таких ярких плакатов. Думаю, они помогут людям узнать больше нового и интересного о своих районах, увидеть в новом свете московские улицы, здания, памятники", - приводятся слова куратора проекта Оксаны Бондаренко.
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Истории с фотоиллюстрациями можно найти на станциях "Спортивная", "Крылатское", "Митино", "Ясенево", "Коньково", "Воробьевы горы", "Студенческая", "Фили", "Полежаевская", "Царицыно", "ВДНХ" и многих других.
Плакаты будут украшать станции до конца сентября.
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