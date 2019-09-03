Плакаты в московском метро расскажут о необычных фактах из истории города

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Плакаты с занимательными фактами из истории столицы появились в вестибюлях станций московского метро в рамках специального проекта "Привет, Москва районная!", сообщается на сайте мэра.

"Мы постарались сделать город еще ближе для каждого пассажира метро с помощью таких ярких плакатов. Думаю, они помогут людям узнать больше нового и интересного о своих районах, увидеть в новом свете московские улицы, здания, памятники", - приводятся слова куратора проекта Оксаны Бондаренко.

Истории с фотоиллюстрациями можно найти на станциях "Спортивная", "Крылатское", "Митино", "Ясенево", "Коньково", "Воробьевы горы", "Студенческая", "Фили", "Полежаевская", "Царицыно", "ВДНХ" и многих других.