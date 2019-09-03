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РИА Новости

Пресс-конференция Путина и президента Монголии Баттулги. Прямая трансляция

10:22 03.09.2019 (обновлено: 10:58 03.09.2019)
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Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга провели переговоры в Улан-Баторе. Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе меры по стимулированию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
Среди приоритетных вопросов — развитие сотрудничества двух стран в области транспорта, сельского хозяйства, энергетики и электроэнергетики, банковской сферы и мирного атома.
Также Путин и Баттулга обсудили ход реализации Среднесрочной программы развития стратегического партнерства и координацию в рамках ООН, ШОС и взаимодействия с Китаем.
В этом году президенты видятся второй раз — 14 июня они встречались в Бишкеке на полях саммита ШОС.
Путин прибыл в Монголию накануне поздно вечером. Ожидается, что он примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия победы в боях на реке Халхин-Гол.
Кроме этого, в рамках визита у Путина запланированы отдельные беседы с председателем Великого хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом. Также состоится совместное возложение венков к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе.
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Халтмаагийн БаттулгаВладимир ПутинУлан-БаторРоссияМонголияВ мире
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