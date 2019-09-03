Пресс-конференция Путина и президента Монголии Баттулги. Прямая трансляция

Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга провели переговоры в Улан-Баторе. Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе меры по стимулированию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Среди приоритетных вопросов — развитие сотрудничества двух стран в области транспорта, сельского хозяйства, энергетики и электроэнергетики, банковской сферы и мирного атома.

Также Путин и Баттулга обсудили ход реализации Среднесрочной программы развития стратегического партнерства и координацию в рамках ООН, ШОС и взаимодействия с Китаем.

В этом году президенты видятся второй раз — 14 июня они встречались в Бишкеке на полях саммита ШОС.

Путин прибыл в Монголию накануне поздно вечером. Ожидается, что он примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия победы в боях на реке Халхин-Гол.