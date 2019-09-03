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РИА Новости

В Краснодаре вынужденно сел летевший в Турцию самолет

09:10 03.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗдание аэропорта "Краснодар"
Здание аэропорта Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Челябинский самолет на Анталью в ночь на вторник совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает пресс-служба кубанского аэропорта.
"Сегодня, 3 сентября, в 02.25 мск в Международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолёт авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Челябинска в Анталью. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров", - отмечает пресс-служба воздушной гавани.
По её данным, на борту находилось 225 человек, посадка прошла в штатном режиме.
"После передачи пассажира медикам, в 03.33 мск, самолёт вылетел по маршруту", - сообщается в релизе.
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ЧелябинскКраснодарТурцияПроисшествия
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