В Краснодаре вынужденно сел летевший в Турцию самолет

КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Челябинский самолет на Анталью в ночь на вторник совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает пресс-служба кубанского аэропорта.

"Сегодня, 3 сентября, в 02.25 мск в Международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолёт авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Челябинска в Анталью. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров", - отмечает пресс-служба воздушной гавани.

По её данным, на борту находилось 225 человек, посадка прошла в штатном режиме.