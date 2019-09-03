В Индии при пожаре на заводе по переработке нефти погибли пять человек

В Индии число жертв взрыва на химзаводе возросло до 12

В Индии число жертв взрыва на химзаводе возросло до 12

ONGC - крупнейшая индийская государственная нефтегазовая корпорация, которая на сегодняшний день производит свыше 70% сырой нефти и более 80% природного газа в стране.