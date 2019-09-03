В Индии при пожаре на заводе по переработке нефти погибли пять человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сен – РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате пожара, который произошёл в западном индийском штате Махараштра на нефтеперерабатывающем заводе компании ONGC, сообщает телеканал Zee News.
Согласно этим данным, предприятие располагается примерно в 50 километрах от Мумбаи. Среди погибших - трое сотрудников службы безопасности. В свою очередь, телеканал NDTV информирует, что жертвами аварии стали три человека.
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Комментируя случившееся, ONGC в своём аккаунте в Twitter сообщила, что возгорание произошло в системе отвода ливневых вод и пожарным потребовалось около двух часов, чтобы потушить его. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, на процессе переработки нефти инцидент не отразился, заверили в компании.
ONGC - крупнейшая индийская государственная нефтегазовая корпорация, которая на сегодняшний день производит свыше 70% сырой нефти и более 80% природного газа в стране.