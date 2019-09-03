В Киеве семь студентов попали в больницу из-за отравления шаурмой

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Семь студентов попали в больницу с отравлением после употребления шаурмы в Киеве, сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
"В течение часа правоохранители начали получать информацию о госпитализации с острой кишечной инфекцией в больничные заведения студентов одного из вузов. Молодые люди объяснили врачам, что покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
По данным полиции, по состоянию на 22.00 (совпадает с мск) понедельника госпитализировали семь человек, они рассказали, что покупали шаурму в одном киоске.
Полицейские направили на место продажи шаурмы следственно-оперативную группу, после проверки будет дана квалификация событию.