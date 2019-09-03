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РИА Новости

На Урале восстановили мост, размытый течением через два дня после открытия

08:47 03.09.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПоследствия паводка
Последствия паводка
© РИА Новости / Александр Янышев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Мост в селе Филькино Свердловской области, возведенный властями взамен разрушенного и размытый течением спустя двое суток после открытия, восстановили, сообщили журналистам в администрации Серовского городского округа.
Местная жительница Анастасия Пристав ранее рассказала РИА Новости, что мост через реку Каква, который селяне ждали более года, открыли 31 августа, а уже 2 сентября его размыло течением. Как пояснил журналистам глава Серовского городского округа Василий Сизиков, в мост, который официально еще не введен в эксплуатацию, попало бревно из-за высокого уровня воды.
"Часть конструкций строящегося моста через реку Каква, подтопленная накануне из-за застрявшего бревна, оперативно восстановлена. Работы завершены в 23.00 (21.00 мск) 2 сентября. В целом строительство сооружения будет продолжено после понижения уровня воды в реке", – заявили в администрации.
Ранее свердловские следователи возбудили дело о халатности в отношении властей, которые не организовали переправу для жителей села Филькино. По данным ведомства, весной 2018 года в Серовском районе около села Филькино разрушился мост через реку, из-за чего жители лишились доступа к социальной и другой инфраструктуре. Больше года муниципальные власти, по информации СК, не принимали мер по обеспечению людей безопасной переправой. Местные жители летом собрали 10 тысяч рублей и сами построили деревянный мост через реку, который к сентябрю уже смыло течением.
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