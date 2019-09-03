На Урале восстановили мост, размытый течением через два дня после открытия

Местная жительница Анастасия Пристав ранее рассказала РИА Новости, что мост через реку Каква, который селяне ждали более года, открыли 31 августа, а уже 2 сентября его размыло течением. Как пояснил журналистам глава Серовского городского округа Василий Сизиков, в мост, который официально еще не введен в эксплуатацию, попало бревно из-за высокого уровня воды.

Ранее свердловские следователи возбудили дело о халатности в отношении властей, которые не организовали переправу для жителей села Филькино. По данным ведомства, весной 2018 года в Серовском районе около села Филькино разрушился мост через реку, из-за чего жители лишились доступа к социальной и другой инфраструктуре. Больше года муниципальные власти, по информации СК, не принимали мер по обеспечению людей безопасной переправой. Местные жители летом собрали 10 тысяч рублей и сами построили деревянный мост через реку, который к сентябрю уже смыло течением.