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РИА Новости

Урагану "Джульет" в Тихом океане присвоили третью категорию

08:24 03.09.2019
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© AP Photo / Ramon EspinosaЧайки и женщина на пляже города Фрипорт на Багамских островах, где ожидается прибытие урагана "Дориан". 1 сентября 2019
Чайки и женщина на пляже города Фрипорт на Багамских островах, где ожидается прибытие урагана Дориан. 1 сентября 2019
© AP Photo / Ramon Espinosa
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Урагану "Джульет" в Тихом океане присвоена третья категория, максимальная скорость ветра составляет 185 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
По данным центра, в настоящее время "Джульет" находится примерно в 700 километрах от побережья мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 19 километров в час. Максимальная скорость ветра достигает 185 километров в час.
"Джульет" стал пятым ураганом в нынешнем сезоне в восточной части Тихого океана.
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