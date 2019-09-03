Урагану "Джульет" в Тихом океане присвоили третью категорию

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Урагану "Джульет" в Тихом океане присвоена третья категория, максимальная скорость ветра составляет 185 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным центра, в настоящее время "Джульет" находится примерно в 700 километрах от побережья мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 19 километров в час. Максимальная скорость ветра достигает 185 километров в час.