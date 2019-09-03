Нефть дешевеет третий день подряд на сохранении торговой неопределенности

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник сохраняют негативную динамику третий день подряд на фоне напряженности в торговых отношениях между США и КНР, которая может негативно отразиться на всей мировой экономике и спросе на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05% - до 58,62 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,47%, до 54,84 доллара за баррель.

Трейдеры обратили внимание на новости о том, что Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США новых пошлин на китайский экспорт. В воскресение, 1 сентября, в силу вступили новые американские пошлины на китайские товары. США ввели повышенные пошлины в 15% вместо запланированных 10% на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год.

Аналитики OANDA, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что ценам на нефть будет сложно на этой неделе добиться ощутимого роста, учитывая, в частности, тот факт, что в торговых переговорах между США и КНР нет прогресса.

В то же время негатив на рынке помогают ограничить ожидания данных по запасам нефти в США за минувшую неделю. "То, что плохо для перспектив роста мировой экономики, плохо и для нефти в данный момент, и только большое сокращение запасов в США может ограничить негативную динамику", - добавил стратег McKenna Macro Грег Маккенна (Greg McKenna).