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РИА Новости

Нефть дешевеет третий день подряд на сохранении торговой неопределенности

07:56 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГазовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник сохраняют негативную динамику третий день подряд на фоне напряженности в торговых отношениях между США и КНР, которая может негативно отразиться на всей мировой экономике и спросе на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05% - до 58,62 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,47%, до 54,84 доллара за баррель.
Трейдеры обратили внимание на новости о том, что Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США новых пошлин на китайский экспорт. В воскресение, 1 сентября, в силу вступили новые американские пошлины на китайские товары. США ввели повышенные пошлины в 15% вместо запланированных 10% на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год.
Аналитики OANDA, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что ценам на нефть будет сложно на этой неделе добиться ощутимого роста, учитывая, в частности, тот факт, что в торговых переговорах между США и КНР нет прогресса.
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В то же время негатив на рынке помогают ограничить ожидания данных по запасам нефти в США за минувшую неделю. "То, что плохо для перспектив роста мировой экономики, плохо и для нефти в данный момент, и только большое сокращение запасов в США может ограничить негативную динамику", - добавил стратег McKenna Macro Грег Маккенна (Greg McKenna).
На текущей неделе еженедельная статистика по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) будет опубликована в ночь на четверг, а аналогичные данные от минэнерго США выйдут в четверг вечером. Аналитики прогнозируют снижение показателя на минувшей неделе на 2 миллиона баррелей после падения неделей ранее на 10 миллионов баррелей.
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