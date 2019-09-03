Трутнев предложил Кожемяко стать рекламным агентом пасечницы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в шутку предложил обладательнице дальневосточного гектара взять главу Приморья Олега Кожемяко рекламным агентом.
Проходя по дальневосточной деревне, которая открылась во вторник на "улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2019, Трутнев попробовал предложенный жительницей Хабаровского края липовый мед. Она производит продукт на своей пасеке на дальневосточном гектаре.
Кожемяко описал полезные качества меда, но добавил, что лучший делают в Приморье.
"Рекламным агентом к себе возьмете?" - кивнул Трутнев в сторону главы Приморья, обращаясь к пасечнице.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.