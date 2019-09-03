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РИА Новости

Трутнев предложил Кожемяко стать рекламным агентом пасечницы

07:05 03.09.2019 (обновлено: 08:23 03.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев и Олег Кожемяко в администрации Приморья. 28 сентября 2018
Юрий Трутнев и Олег Кожемяко в администрации Приморья. 28 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Юрий Трутнев и Олег Кожемяко в администрации Приморья. 28 сентября 2018. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в шутку предложил обладательнице дальневосточного гектара взять главу Приморья Олега Кожемяко рекламным агентом.
Проходя по дальневосточной деревне, которая открылась во вторник на "улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2019, Трутнев попробовал предложенный жительницей Хабаровского края липовый мед. Она производит продукт на своей пасеке на дальневосточном гектаре.
Кожемяко описал полезные качества меда, но добавил, что лучший делают в Приморье.
"Рекламным агентом к себе возьмете?" - кивнул Трутнев в сторону главы Приморья, обращаясь к пасечнице.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
Елизавета и Владимир Мариняк (получатели дальневосточного гектара в Забайкальском крае)
14 августа, 09:08РИА Недвижимость
Дальневосточный гектар помог забайкальцам осуществить давнюю мечту о доме
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Восточный экономический форум-2019Олег КожемякоЮрий ТрутневРоссияЭкономика
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