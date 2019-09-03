Трутнев предложил Кожемяко стать рекламным агентом пасечницы

Проходя по дальневосточной деревне, которая открылась во вторник на "улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2019, Трутнев попробовал предложенный жительницей Хабаровского края липовый мед. Она производит продукт на своей пасеке на дальневосточном гектаре.