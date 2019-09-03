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РИА Новости

Власти сообщили об увеличении за сутки лесных пожаров в Приангарье

07:02 03.09.2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки выросла на 1 тысячу гектаров и превысила 2,5 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.
В понедельник власти сообщали, что площадь пожаров составляла более 1,5 тысяч гектаров.
"За прошедшие сутки, 2 сентября, на землях лесного фонда Иркутской области обнаружено одно новое возгорание. Оно находится в Усть-Кутском районе, его площадь – 10 гектаров. Кроме этого, действует еще три пожара – два в Катангском районе и один в Бодайбинском. Общая площадь всех действующих очагов составляет 2506 гектаров", - говорится в сообщении.
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