Власти сообщили об увеличении за сутки лесных пожаров в Приангарье

"За прошедшие сутки, 2 сентября, на землях лесного фонда Иркутской области обнаружено одно новое возгорание. Оно находится в Усть-Кутском районе, его площадь – 10 гектаров. Кроме этого, действует еще три пожара – два в Катангском районе и один в Бодайбинском. Общая площадь всех действующих очагов составляет 2506 гектаров", - говорится в сообщении.