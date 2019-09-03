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РИА Новости

Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян планируют привить от энцефалита

06:58 03.09.2019 (обновлено: 07:02 03.09.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЖенщина в процедурном кабинете одной из поликлиник Краснодара где проходит вакцинация против гриппа
Женщина в процедурном кабинете одной из поликлиник Краснодара где проходит вакцинация против гриппа
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более 2,8 миллиона человек с начала года привиты от клещевого энцефалита в России, всего планируется вакцинировать более трех миллионов, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ведомство продолжает оперативный мониторинг в связи с началом активности клещей. По еженедельным данным, обращаемость в медучреждения пострадавших от укусов клещей не превышает средних значений.
"С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,850 миллиона человек, планируется привить более 3,1 миллионов человек. В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 415 тысяч клещей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в большинстве субъектов приступили к акарицидным обработкам, проведены обработки на территории почти 179 тысяч гектаров. Также в Южном и Северо-Кавказском округах проводятся обработки скота.
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С участием специалистов Роспотребнадзора на федеральных и региональных телеканалах вышли 2592 сюжета, опубликованы свыше 6,2 тысячи информационных сообщений по предупреждению распространения инфекций, передающихся с укусами насекомых, изданы более 562 тысяч памяток. Сообщается, что ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
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Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорРоссия
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