Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян планируют привить от энцефалита

Женщина в процедурном кабинете одной из поликлиник Краснодара где проходит вакцинация против гриппа

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более 2,8 миллиона человек с начала года привиты от клещевого энцефалита в России, всего планируется вакцинировать более трех миллионов, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство продолжает оперативный мониторинг в связи с началом активности клещей. По еженедельным данным, обращаемость в медучреждения пострадавших от укусов клещей не превышает средних значений.

"С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,850 миллиона человек, планируется привить более 3,1 миллионов человек. В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 415 тысяч клещей", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в большинстве субъектов приступили к акарицидным обработкам, проведены обработки на территории почти 179 тысяч гектаров. Также в Южном и Северо-Кавказском округах проводятся обработки скота.