Глава администрации Гонконга опровергла сообщения о желании уйти в отставку

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм на пресс-конференции в понедельник опровергла сообщения, что она якобы хочет, но не имеет возможности уйти в отставку, заявив, что никогда не думала об обсуждении отставки с центральным правительством КНР.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кэрри Лэм заявила, что подала бы в отставку, если бы могла. На аудиозаписи, которая была распространена в интернете, Кэрри Лэм говорит, что в настоящий момент она крайне ограничена в действиях для урегулирования кризиса, так как кризис в Гонконге стал вопросом национальной безопасности и государственного суверенитета для Китая на фоне усиливающихся трений с США. На встрече с группой бизнесменов на прошлой неделе она сказала, что "у нее нет выбора".

"Я была и я до сих пор крайне разочарована, что мои слова, сказанные на полностью закрытом частном обеде, были записаны и переданы в СМИ. Я считаю, что это неприемлемо", - заявил Кэрри Лэм.

Она отметила, что уже неоднократно и она сама, и ее коллеги в ответ на запросы СМИ заявляли, что "с самого начала и до этого самого момента я никогда не подавала центральному правительству Китая прошение об отставке, я даже не когда не думала о том, чтобы обсуждать отставку с центральным правительством КНР".

"Выбор о том, чтобы не уходить в отставку – мой личный выбор", - подчеркнула она.

Она пояснила, что на упомянутой личной встрече она пыталась объяснить, что для человека, находящегося в крайне сложных обстоятельствах, "уйти в отставку было бы простым выбором, но три месяца я повторяю сама себе, что я и моя команда должны оставаться, чтобы помочь Гонконгу, помочь Гонконгу в крайне сложной ситуации, чтобы служить жителям Гонконга, и это остается моей позицией".

"Я знаю, что это не будет простым путем, и поэтому я сказала, что не дала себе права пойти по простому пути – уйти. Я предпочитаю остаться и пройти этот путь вместе с моей командой и с жителями Гонконга", - добавила она.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.