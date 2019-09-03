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РИА Новости

Глава администрации Гонконга опровергла сообщения о желании уйти в отставку

06:52 03.09.2019
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© REUTERS / Danish SiddiquiУчастники акции протеста в Гонконге
Участники акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Danish Siddiqui
Участники акции протеста в Гонконге
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм на пресс-конференции в понедельник опровергла сообщения, что она якобы хочет, но не имеет возможности уйти в отставку, заявив, что никогда не думала об обсуждении отставки с центральным правительством КНР.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кэрри Лэм заявила, что подала бы в отставку, если бы могла. На аудиозаписи, которая была распространена в интернете, Кэрри Лэм говорит, что в настоящий момент она крайне ограничена в действиях для урегулирования кризиса, так как кризис в Гонконге стал вопросом национальной безопасности и государственного суверенитета для Китая на фоне усиливающихся трений с США. На встрече с группой бизнесменов на прошлой неделе она сказала, что "у нее нет выбора".
"Я была и я до сих пор крайне разочарована, что мои слова, сказанные на полностью закрытом частном обеде, были записаны и переданы в СМИ. Я считаю, что это неприемлемо", - заявил Кэрри Лэм.
Она отметила, что уже неоднократно и она сама, и ее коллеги в ответ на запросы СМИ заявляли, что "с самого начала и до этого самого момента я никогда не подавала центральному правительству Китая прошение об отставке, я даже не когда не думала о том, чтобы обсуждать отставку с центральным правительством КНР".
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"Выбор о том, чтобы не уходить в отставку – мой личный выбор", - подчеркнула она.
Она пояснила, что на упомянутой личной встрече она пыталась объяснить, что для человека, находящегося в крайне сложных обстоятельствах, "уйти в отставку было бы простым выбором, но три месяца я повторяю сама себе, что я и моя команда должны оставаться, чтобы помочь Гонконгу, помочь Гонконгу в крайне сложной ситуации, чтобы служить жителям Гонконга, и это остается моей позицией".
"Я знаю, что это не будет простым путем, и поэтому я сказала, что не дала себе права пойти по простому пути – уйти. Я предпочитаю остаться и пройти этот путь вместе с моей командой и с жителями Гонконга", - добавила она.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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