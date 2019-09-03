Российские военные подарили ученицам сирийской школы канцелярские наборы

САЙЕДНАЯ (Сирия), 3 сен – РИА Новости. Российские военные подарили более 100 канцелярских наборов ученицам школы под патронатом монастыря Рождества Божией Матери Антиохийской православной церкви в сирийском городе Сайедная.

Сайедная - небольшой город примерно в 30 километрах к северу от Дамаска. Он остается крупным центром христианского паломничества. Несколько лет город был окружен боевиками, но живущие здесь монахи не ушли.

"Даже в самые трудные времена мы знали, что дети всегда должны быть сытыми, даже когда мы голодаем. Нас так воспитывали: каждая девочка должна чувствовать, что любая монахиня для нее либо старшая сестра, либо мать", - сказала журналистам настоятельница монастыря игуменья Феврония.