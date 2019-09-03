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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные подарили ученицам сирийской школы канцелярские наборы

05:06 03.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
САЙЕДНАЯ (Сирия), 3 сен – РИА Новости. Российские военные подарили более 100 канцелярских наборов ученицам школы под патронатом монастыря Рождества Божией Матери Антиохийской православной церкви в сирийском городе Сайедная.
Сайедная - небольшой город примерно в 30 километрах к северу от Дамаска. Он остается крупным центром христианского паломничества. Несколько лет город был окружен боевиками, но живущие здесь монахи не ушли.
"Даже в самые трудные времена мы знали, что дети всегда должны быть сытыми, даже когда мы голодаем. Нас так воспитывали: каждая девочка должна чувствовать, что любая монахиня для нее либо старшая сестра, либо мать", - сказала журналистам настоятельница монастыря игуменья Феврония.
Представители российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии передали детям портфели, тетради и альбомы для рисования. В школе проходят обучение 250 девочек в возрасте от семи до 17 лет, многие из которых остались без родителей в годы войны.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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