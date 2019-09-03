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РИА Новости

Главы правительств России и Китая обсудят взаимодействие в торговле и науке

04:55 03.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВице-премьер России Константин Чуйченко
Вице-премьер России Константин Чуйченко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вице-премьер России Константин Чуйченко
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Главы правительств России и Китая на встрече в сентябре обсудят сотрудничество в торговле, науке и культуре, сообщил на форуме СМИ двух стран в рамках "нулевого" дня Восточного экономического форума вице-премьер РФ Константин Чуйченко.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил 30 августа, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян проведут встречу 17 сентября.
"В середине сентября в Санкт-Петербурге состоится 24-я регулярная встреча глав правительств. Медведев и премьер госсовета КНР Ли Кэцян обсудят актуальные вопросы практической координации во всех ключевых направлениях - торгово-экономическом, инвестиционном, научно-инвестиционном, инновационно-промышленном, культурно-гуманитарном", - сказал Чуйченко
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума
04:06РИА Новости
Чуйченко рассказал о проведении российско-китайского форума медиа в ноябре
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Восточный экономический форум-2019Юрий УшаковЛи КэцянДмитрий МедведевКитайРоссияЭкономика
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