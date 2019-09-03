Чуйченко сообщил об общей проблеме России и Китая на западных рынках

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. СМИ России и Китая сталкиваются с недобросовестной конкуренцией и дискриминацией на рынках западных стран, заявил в рамках медаифорума двух стран в рамках "нулевого" дня Восточного экономического форума вице-премьер РФ Константин Чуйченко.

"Россия является одним из крупнейших медиарынков Европы, Китай - крупнейшим медийным рынком Азии. Мы обладаем крайне успешными интернет-ресурсами на национальных языках. Наши СМИ сталкиваются с похожими вызовами. Это недобросовестная конкуренция, дискриминация на рынках многих западных стран, поиск новых точек роста в условиях цифровой трансформации экономики", - сказал он.