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РИА Новости

Чуйченко сообщил об общей проблеме России и Китая на западных рынках

04:04 03.09.2019 (обновлено: 04:06 03.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВице-премьер России Константин Чуйченко
Вице-премьер России Константин Чуйченко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вице-премьер России Константин Чуйченко
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. СМИ России и Китая сталкиваются с недобросовестной конкуренцией и дискриминацией на рынках западных стран, заявил в рамках медаифорума двух стран в рамках "нулевого" дня Восточного экономического форума вице-премьер РФ Константин Чуйченко.
"Россия является одним из крупнейших медиарынков Европы, Китай - крупнейшим медийным рынком Азии. Мы обладаем крайне успешными интернет-ресурсами на национальных языках. Наши СМИ сталкиваются с похожими вызовами. Это недобросовестная конкуренция, дискриминация на рынках многих западных стран, поиск новых точек роста в условиях цифровой трансформации экономики", - сказал он.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
ВЭФ-2019
29 августа, 08:29РИА Новости
V Восточный экономический форум
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Восточный экономический форум-2019Константин ЧуйченкоКитайРоссияЭкономика
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