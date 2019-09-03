На МКС начнет работу телескоп для изучения вспышек в атмосфере Земли

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Созданный Россией с международным участием ультрафиолетовый телескоп "УФ атмосфера" для исследования кратковременных вспышек в земной атмосфере доставлен на Международную космическую станцию кораблем "Союз МС-14" и начнет свою работу в начале октября, сообщил РИА Новости во вторник директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток он со второй попытки причалил к МКС.
"Телескоп для эксперимента "УФ атмосфера" доставлен на МКС кораблем "Союз МС-14" в конце августа. Он будет установлен космонавтами на единственном на станции пропускающем ультрафиолетовые лучи иллюминаторе в модуле "Звезда". Первое включение телескопа ожидается 8 октября", - сказал он.
В феврале Панасюк в интервью РИА Новости отметил, что телескоп был создан в рамках международного проекта EUSO: оптику и линзы для него изготовили в Италии и Японии, электронику - в России, телескоп был собран в НИИЯФ МГУ.
По словам директора института, телескоп будет изучать "засоряющие" атмосферу Земли транзиентные явления (кратковременные вспышки), которые мешают ученым из космоса регистрировать галактические космические лучи.
Сейчас на борту МКС находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.