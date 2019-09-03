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РИА Новости

На МКС начнет работу телескоп для изучения вспышек в атмосфере Земли

03:09 03.09.2019
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© NASA/Christina H KochПолярное сияние с борта Международной космической станции
Полярное сияние с борта Международной космической станции
© NASA/Christina H Koch
Полярное сияние с борта Международной космической станции
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Созданный Россией с международным участием ультрафиолетовый телескоп "УФ атмосфера" для исследования кратковременных вспышек в земной атмосфере доставлен на Международную космическую станцию кораблем "Союз МС-14" и начнет свою работу в начале октября, сообщил РИА Новости во вторник директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток он со второй попытки причалил к МКС.
"Телескоп для эксперимента "УФ атмосфера" доставлен на МКС кораблем "Союз МС-14" в конце августа. Он будет установлен космонавтами на единственном на станции пропускающем ультрафиолетовые лучи иллюминаторе в модуле "Звезда". Первое включение телескопа ожидается 8 октября", - сказал он.
В феврале Панасюк в интервью РИА Новости отметил, что телескоп был создан в рамках международного проекта EUSO: оптику и линзы для него изготовили в Италии и Японии, электронику - в России, телескоп был собран в НИИЯФ МГУ.
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По словам директора института, телескоп будет изучать "засоряющие" атмосферу Земли транзиентные явления (кратковременные вспышки), которые мешают ученым из космоса регистрировать галактические космические лучи.
Сейчас на борту МКС находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
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Ник ХейгАлексей ОвчининАлександр СкворцовМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоссия
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