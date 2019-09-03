На МКС начнет работу телескоп для изучения вспышек в атмосфере Земли

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Созданный Россией с международным участием ультрафиолетовый телескоп "УФ атмосфера" для исследования кратковременных вспышек в земной атмосфере доставлен на Международную космическую станцию кораблем "Союз МС-14" и начнет свою работу в начале октября, сообщил РИА Новости во вторник директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток он со второй попытки причалил к МКС.

"Телескоп для эксперимента "УФ атмосфера" доставлен на МКС кораблем "Союз МС-14" в конце августа. Он будет установлен космонавтами на единственном на станции пропускающем ультрафиолетовые лучи иллюминаторе в модуле "Звезда". Первое включение телескопа ожидается 8 октября", - сказал он.

В феврале Панасюк в интервью РИА Новости отметил, что телескоп был создан в рамках международного проекта EUSO: оптику и линзы для него изготовили в Италии и Японии, электронику - в России, телескоп был собран в НИИЯФ МГУ.

По словам директора института, телескоп будет изучать "засоряющие" атмосферу Земли транзиентные явления (кратковременные вспышки), которые мешают ученым из космоса регистрировать галактические космические лучи.