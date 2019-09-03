В Калифорнии нашли тела еще четырех погибших в результате пожара на судне

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела еще четырех погибших в результате пожара и затопления коммерческого судна Conception у берегов острова Санта-Крус, таким образом, число жертв достигло восьми человек, сообщает телеканал Спасатели обнаружили тела еще четырех погибших в результате пожара и затопления коммерческого судна Conception у берегов острова Санта-Крус, таким образом, число жертв достигло восьми человек, сообщает телеканал NBC

Ранее береговая служба подняла из воды тела четырех погибших. Поиски других жертв продолжаются.

Коммерческое судно Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам с богатой морской жизнью.

По словам представителя береговой охраны Моники Рочестер, на коммерческом корабле находились 39 человек, пять членов экипажа были эвакуированы. Причины возгорания пока не известны.

Рочестер рассказала, что пожар возник ночью, члены экипажа не спали, и им удалось спрыгнуть с корабля и спастись, остальные в это время спали под палубой.