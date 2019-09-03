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РИА Новости

В Калифорнии нашли тела еще четырех погибших в результате пожара на судне

02:42 03.09.2019
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© AP Photo / Santa Barbara County Fire DepartmentПожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
© AP Photo / Santa Barbara County Fire Department
Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела еще четырех погибших в результате пожара и затопления коммерческого судна Conception у берегов острова Санта-Крус, таким образом, число жертв достигло восьми человек, сообщает телеканал NBC.
Ранее береговая служба подняла из воды тела четырех погибших. Поиски других жертв продолжаются.
Коммерческое судно Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам с богатой морской жизнью.
По словам представителя береговой охраны Моники Рочестер, на коммерческом корабле находились 39 человек, пять членов экипажа были эвакуированы. Причины возгорания пока не известны.
Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
Вчера, 18:15Радио
Пожар на корабле в Калифорнии: подробности ЧП
Рочестер рассказала, что пожар возник ночью, члены экипажа не спали, и им удалось спрыгнуть с корабля и спастись, остальные в это время спали под палубой.
Ранее телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что 34 человека погибли в результате пожара на судне у округа Вентура в Калифорнии.
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