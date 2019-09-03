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РИА Новости

Журналиста Азара отпустили из отделения полиции

01:42 03.09.2019 (обновлено: 02:41 03.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Задержанного за повторное нарушение порядка проведения митинга журналиста "Новой газеты" Илью Азара отпустили из отдела МВД по Красносельскому району Москвы, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Молоканова.
До этого она сообщала, что Азара задержали за повторное нарушение порядка проведения митинга, он ждал составления административного протокола в отделе МВД.
"Илью Азара освободили из ОМВД, однако составление протокола все равно запланировано на завтра, на девять часов утра", - сказала Молоканова.
По ее словам, задержание Азара может быть связано с организацией несогласованной акции 31 августа в Москве. За повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга Азару грозит штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест до 30 суток.
Автомобиль полиции на дороге
00:19РИА Новости
В Москве задержали журналиста Илью Азара
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МоскваКрасносельский районПроисшествия
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