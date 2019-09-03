Журналиста Азара отпустили из отделения полиции

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Задержанного за повторное нарушение порядка проведения митинга журналиста "Новой газеты" Илью Азара отпустили из отдела МВД по Красносельскому району Москвы, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Молоканова.

До этого она сообщала, что Азара задержали за повторное нарушение порядка проведения митинга, он ждал составления административного протокола в отделе МВД.

"Илью Азара освободили из ОМВД, однако составление протокола все равно запланировано на завтра, на девять часов утра", - сказала Молоканова.