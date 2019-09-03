В Астрахани пройдет заседание комитета по противовоздушной обороне СНГ

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Заседание комитета по противовоздушной обороне стран СНГ пройдет во вторник в Астрахани, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.

"Одной из актуальных тем, которая будет обсуждаться на заседании, станет опыт отражения массированных налетов беспилотников в ходе действий войск РФ против террористов в Сирии", - сказали в ведомстве.