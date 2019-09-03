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РИА Новости
Война в Сирии

В Астрахани пройдет заседание комитета по противовоздушной обороне СНГ

01:18 03.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны России
Здание Министерства обороны России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства обороны России
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Заседание комитета по противовоздушной обороне стран СНГ пройдет во вторник в Астрахани, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.
"Одной из актуальных тем, которая будет обсуждаться на заседании, станет опыт отражения массированных налетов беспилотников в ходе действий войск РФ против террористов в Сирии", - сказали в ведомстве.
Комитет подведет итоги работы в первом полугодии 2019 года. Кроме того, участники обсудят совместную оперативную и боевую подготовку.
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