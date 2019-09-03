Патриарх Кирилл встретится с духовным лидером древних индийских христиан

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси во вторник примет делегацию Маланкарской ортодоксальной церкви - одной из шести древних восточных христианских церквей, сообщили РИА Новости в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.

На встрече предстоятели, в частности, обсудят помощь страдающим от гонений верующим, вопросы социального служения и обмен студентами.

"Более 30 лет не совершалось визита подобного уровня лидера индийской церковной общины в Россию, хотя до этого периода отношения между Русской православной церковью и "христианами апостола Фомы", как называются христиане в Индии, были очень интенсивными. Истоки этих взаимоотношений теряются в глубине веков, но задокументированные свидетельства относятся к середине XIX века", - сказал руководитель секретариата отдела по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

Христианство появилось в Индии в первом веке, наименование "христиане апостола Фомы" связано с тем, что основателем общины считается сам апостол Фома, один из двенадцати учеников Христа. В качестве доказательства служения апостола в Южной Индии осталась его могила, хотя мощи Фомы позднее были перенесены в Эдессу на территорию современной Турции.

"С первого века христианская община в Индии существовала непрерывно, и Маланкарская ортодоксальная церковь является преемницей первой христианской общины на индийских берегах", - подчеркнул иеромонах.

Свое название церковь получила по названию местности, где сошел с корабля апостол Фома. До сих пор в некоторых штатах юго-запада Индии христиане составляют большинство населения. По словам Игумнова, традиционные христиане Индии на протяжении веков живут в гармоничном соседстве с представителями других индийских традиционных религий, а их религиозная традиция "очень интересна и своеобразна".

"Нынешний визит предстоятеля Маланкарской церкви католикоса Василия Мар Фомы Павла II главным пунктом программы имеет встречу с патриархом Кириллом, будут обсуждаться текущие вопросы и перспективы взаимодействия, защита нравственных основ жизни, поддержка христиан, которые подвергаются преследованиям в разных частях света, образовательные проекты, социальное служение, которое очень развито у них. Русская церковь сегодня активно развивает взаимодействие со всеми частями христианского мира, которые сохраняют приверженность традиционным евангельским нормам", - продолжил руководитель секретариата.