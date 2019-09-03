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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл встретится с духовным лидером древних индийских христиан

01:13 03.09.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси во вторник примет делегацию Маланкарской ортодоксальной церкви - одной из шести древних восточных христианских церквей, сообщили РИА Новости в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.
На встрече предстоятели, в частности, обсудят помощь страдающим от гонений верующим, вопросы социального служения и обмен студентами.
"Более 30 лет не совершалось визита подобного уровня лидера индийской церковной общины в Россию, хотя до этого периода отношения между Русской православной церковью и "христианами апостола Фомы", как называются христиане в Индии, были очень интенсивными. Истоки этих взаимоотношений теряются в глубине веков, но задокументированные свидетельства относятся к середине XIX века", - сказал руководитель секретариата отдела по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).
Христианство появилось в Индии в первом веке, наименование "христиане апостола Фомы" связано с тем, что основателем общины считается сам апостол Фома, один из двенадцати учеников Христа. В качестве доказательства служения апостола в Южной Индии осталась его могила, хотя мощи Фомы позднее были перенесены в Эдессу на территорию современной Турции.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
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"С первого века христианская община в Индии существовала непрерывно, и Маланкарская ортодоксальная церковь является преемницей первой христианской общины на индийских берегах", - подчеркнул иеромонах.
Свое название церковь получила по названию местности, где сошел с корабля апостол Фома. До сих пор в некоторых штатах юго-запада Индии христиане составляют большинство населения. По словам Игумнова, традиционные христиане Индии на протяжении веков живут в гармоничном соседстве с представителями других индийских традиционных религий, а их религиозная традиция "очень интересна и своеобразна".
"Нынешний визит предстоятеля Маланкарской церкви католикоса Василия Мар Фомы Павла II главным пунктом программы имеет встречу с патриархом Кириллом, будут обсуждаться текущие вопросы и перспективы взаимодействия, защита нравственных основ жизни, поддержка христиан, которые подвергаются преследованиям в разных частях света, образовательные проекты, социальное служение, которое очень развито у них. Русская церковь сегодня активно развивает взаимодействие со всеми частями христианского мира, которые сохраняют приверженность традиционным евангельским нормам", - продолжил руководитель секретариата.
Древние восточные церкви - Сирийская, Коптская, Армянская, Маланкарская, Эфиопская и Эритрейская - признают результаты только трех из семи Вселенские соборов, поэтому православные верующие не могут причащаться в их храмах. Тем не менее, как сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси, маланкарской стороной "не раз подтверждалась готовность в необходимых случаях предоставлять храмовые помещения для совершения богослужений священниками Русской Церкви".
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