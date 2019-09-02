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Календарь праздников - Религия и мировоззрение

3 сентября: память преподобного Авраамия Смоленского

10:00 02.09.2019 (обновлено: 18:12 03.09.2019)
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Религиозные праздники 3 сентября

Преподобный Авраамий Смоленский

Авраамий Смоленский, единственный, кроме Феодосия Печерского, домонгольский русский подвижник, о котором осталось подробное жизнеописание, составленное его учеником. Его не только сразу после кончины (в начале XIII века) стали почитать как святого в родном городе, но и канонизировали уже на одном из московских Макариевских соборов — в 1549 году. Святым в Смоленске почитали и его ученика Ефрема, автора жития.
О детстве и юности Авраамия там сказано мало: родился в Смоленске в 1172 году, после смерти родителей принял монашеский постриг и 30 лет прожил простым иноком в обители Пресвятой Богородицы в Селище, в 6 верстах от Смоленска. А дальше – жизнь строгого аскета и, главное, в отличие от того же Феодосия Печерского, предававшегося тяжелому физическому труду – книжника. Авраамий, изучая отцов церкви и жития святых, составил себе целую библиотеку, "списа ово своею рукою, ово многими писцы". И любимыми его авторами были Иоанн Златоуст и Ефрем Сирин.
Смоленск XII века вообще был одним из культурных центров Руси. Отсюда вышел второй русский митрополит — Климент Смолятич, о котором летописец говорит, что в Русской земле еще не бывало такого "книжника и философа". В городе сложился целый кружок любителей ученых занятий. Смоленский князь Роман Ростиславич завел училище, в котором учились не только по славянским, но и по греческим и латинским книгам. У самого князя было большое собрание книг, которым пользовался и преподобный Авраамий.
Сформировавшись в такой атмосфере за 30 лет строгой аскезы и углубленного чтения, Авраамий, приняв наконец священнический сан, привлек в монастырь своей проповедью множество народа, чем приобрел не мало завистников и врагов.
Это был необычный на Руси пример аскета с напряженной внутренней жизнью, эмоциональной молитвой и мрачно-покаянным представлением о человеческой судьбе — не возливающий елей целитель, а суровый учитель, воодушевленный пророческим вдохновением.
Но именно ученость Авраамия и его дар учительства стали причиной жестоких гонений на него. Биограф его святой Ефрем все время подчеркивает, что преподобный стал жертвой смоленского духовенства. Его ученость и пастырский талант он противопоставляет "невежам, взимающим сан священства". Еретик, лже-пророк, читатель запрещенных книг — обвинения относились к самому содержанию его учения. О том, какие мысли занимали его больше всего, говорят две написанные им иконы — Страшный суд и мытарства — испытания, которые проходит душа после смерти.
Сначала на него восстали монахи его же монастыря и вынудили переселиться в Смоленск, в Крестовоздвиженскую обитель. Потом врагам Авраамия удалось возбудить против него чуть ли не весь город, обвинив в ереси. Составитель жития преподобного рисует первую в русской истории картину столкновения свободной богословской мысли с обскурантизмом невежественной, хотя и облеченной саном толпы.
Смоленскому епископу Игнатию пришлось устроить суд, на котором Авраамия, хоть и признали невиновным, на всякий случай все же осудили – сослали обратно в монастырь на Селище и запретили совершать литургию, что было для него мучительным наказанием: со дня рукоположения он служил ежедневно.
Впрочем, со временем бури улеглись и последние годы Авраамий прожил мирно — епископ Игнатий, уйдя на покой, построил небольшую обитель в честь Положения ризы Пресвятой Богородицы и позвал Авраамия туда игуменом. Там он и скончался от болезни после пятидесяти лет подвижничества. А уже в конце ХIII века ему как святому была составлена служба.
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениеСмоленск
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