Якутия станет организатором стартап-экспедиции по 11 городам ДФО

ЯКУТСК, 2 сен - РИА Новости. Якутия станет организатором стартап-экспедиции по 11 городам Дальнего Востока, глава региона Айсен Николаев в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке выступит с проектом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Якутия представит на ВЭФ инновационные проекты участников конкурса Open Innovation Startup 2019 и ежегодной международной стартап-конференции для технологических предпринимателей Startup Village 2019. Четвертого сентября Николаев примет участие в пленарной дискуссии "Высокотехнологичный бизнес: что нужно для быстрого роста".
"Якутия выступила инициатором проведения первой стартап экспедиции по 11 городам Дальнего Востока в целях создания уникальной площадки для отбора и дальнейшей поддержки инновационных проектов... Экспедиция начнет маршрут 17 сентября в городе Улан-Удэ, Республика Бурятия. Во Владивостоке мероприятие пройдет с 4 октября в рамках форума "Русский MeetUp-2019". Завершится экспедиция в Якутске 1 декабря. А стартапы-победители станут участниками Open Innovation Startup 2020 в Сколково", - пояснили в пресс-службе.
Первая в истории ДФО масштабная стартап-площадка по поиску и поддержке инновационных проектов, охватывающая 11 городов России (Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Биробиджан, Чита, Магадан, Анадырь, Южно-Сахалинск, Якутск) будет проведена совместно с Фондом "Сколково", Дальневосточным фондом высоких технологий, Фондом развития интернет-инициатив и технопарком "Якутия" при поддержке министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.