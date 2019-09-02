Якутия станет организатором стартап-экспедиции по 11 городам ДФО

"Якутия выступила инициатором проведения первой стартап экспедиции по 11 городам Дальнего Востока в целях создания уникальной площадки для отбора и дальнейшей поддержки инновационных проектов... Экспедиция начнет маршрут 17 сентября в городе Улан-Удэ, Республика Бурятия. Во Владивостоке мероприятие пройдет с 4 октября в рамках форума "Русский MeetUp-2019". Завершится экспедиция в Якутске 1 декабря. А стартапы-победители станут участниками Open Innovation Startup 2020 в Сколково", - пояснили в пресс-службе.