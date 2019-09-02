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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Якутия станет организатором стартап-экспедиции по 11 городам ДФО

17:29 02.09.2019 (обновлено: 17:30 03.09.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 2 сен - РИА Новости. Якутия станет организатором стартап-экспедиции по 11 городам Дальнего Востока, глава региона Айсен Николаев в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке выступит с проектом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Якутия представит на ВЭФ инновационные проекты участников конкурса Open Innovation Startup 2019 и ежегодной международной стартап-конференции для технологических предпринимателей Startup Village 2019. Четвертого сентября Николаев примет участие в пленарной дискуссии "Высокотехнологичный бизнес: что нужно для быстрого роста".

"Якутия выступила инициатором проведения первой стартап экспедиции по 11 городам Дальнего Востока в целях создания уникальной площадки для отбора и дальнейшей поддержки инновационных проектов... Экспедиция начнет маршрут 17 сентября в городе Улан-Удэ, Республика Бурятия. Во Владивостоке мероприятие пройдет с 4 октября в рамках форума "Русский MeetUp-2019". Завершится экспедиция в Якутске 1 декабря. А стартапы-победители станут участниками Open Innovation Startup 2020 в Сколково", - пояснили в пресс-службе.

Первая в истории ДФО масштабная стартап-площадка по поиску и поддержке инновационных проектов, охватывающая 11 городов России (Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Биробиджан, Чита, Магадан, Анадырь, Южно-Сахалинск, Якутск) будет проведена совместно с Фондом "Сколково", Дальневосточным фондом высоких технологий, Фондом развития интернет-инициатив и технопарком "Якутия" при поддержке министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутияЭкономика
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