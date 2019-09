Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа

"Это грустно. Ассанж заперт в камере 24 часа. Я рад, что здесь собралось много людей и слушает меня сейчас... Я прошу вас поставить себя на место родителей этого человека, который может провести всю жизнь в тюрьме. Все мы братья и сестры и все мы несем ответственность друг за друга", - сказал музыкант и исполнил песню Pink Floyd Wish You Were Here.