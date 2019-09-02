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РИА Новости
Культура

Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа

21:40 02.09.2019 (обновлено: 21:41 02.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 сен - РИА Новости. Британский рок-музыкант, автор текстов и музыки группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в понедельник вечером с мини-концертом в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у здания МВД Великобритании в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости. Целью акции, собравшей несколько сотен человек, было не допустить экстрадиции Ассанжа.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. В настоящее время суд рассматривает дело об экстрадиции основателя Wikileaks, слушания по существу должны начаться в конце февраля – начале марта 2020 года.
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"Видеть то, как они (полиция) его выносят, сажают в микроавтобус и увозят, было ужасно. Когда его сажали в машину, он призвал британский народ сопротивляться. И сопротивляться нужно, чтобы предотвратить экстрадицию", - заявил Уотерс в ролике-приглашении на акцию.
Собравшиеся приветствовали появление музыканта радостными криками и лозунгами в поддержку Ассанжа. Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks. Он призвал поддержать обвиняемого публичными акциями и призвал каждого поставить себя на место родителей Ассанжа.
"Это грустно. Ассанж заперт в камере 24 часа. Я рад, что здесь собралось много людей и слушает меня сейчас... Я прошу вас поставить себя на место родителей этого человека, который может провести всю жизнь в тюрьме. Все мы братья и сестры и все мы несем ответственность друг за друга", - сказал музыкант и исполнил песню Pink Floyd Wish You Were Here.
Перед собравшимися выступил брат Ассанжа Гэбриэл.
"В прошлом месяце я посетил брата в тюрьме. Моя дочь, когда узнала, что Джулиан тюрьме, спросила, что он сделал и за что его держат за решеткой... Я и все мои родственники просим главу МВД заблокировать экстрадицию Джулиана в США", - зачитал по бумаге текст своего выступления Гэбриэл Ассанж.
Среди собравшихся на митинге были и служащие расположенных поблизости госструктур, возвращавшиеся домой с работы. Работники МВД с интересом наблюдали за происходящим из окон. Гражданские активисты раздавали листовки в защиту Ассанжа, левацкие газеты и наклейки. Митинг охраняли около полутора десятков полицейских.
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"Это мой первый раз. Раньше, когда митинги проводились у судов (где рассматривалось дело Ассанжа), я не могла принять в них участие, а сейчас вечер, у меня есть время… Мне кажется, что человека нельзя выдавать кому-либо не проверив обвинения и не дав возможности высказаться и представить свою позицию. Я знаю, кто такой Джулиан, я не сказала бы, что с самого начала следила за тем, что он делал и что являюсь его поклонницей, но я не согласна с тем, что человек сталкивается с возможностью смертной казни или пожизненного заключения только из-за того, что опубликовал информацию, которую кто-то хотел скрыть", - сказала РИА Новости студентка Имперского колледжа Лондона, представившаяся как Эллен.
Собравшиеся благодарили Уотерса за то, что тот не побоялся поддержать Ассанжа.
"У меня было две причины, чтобы прийти сегодня сюда. Во-первых, все мы участники кампании, которая должна привлечь внимание к происходящему с Ассанжем. Об этой проблеме нужно говорить, о том, что с ним происходит, должно знать как можно больше людей, наша задача – привлечь внимание общества, сейчас это жизненно необходимо. Во-вторых, я хочу поддержать Роджера (Уотерса), который присоединился к нам, и сказать ему спасибо", - рассказал Питер, работающий школьным учителем в одном из пригородов к западу от Лондона.
"Мы не собираемся на протест, мы на Уотерса пришли посмотреть и опаздываем", - сказали три подруги студенческого возраста, проталкиваясь к трибуне для выступающих, на которой был закреплен белый транспарант "Не экстрадируйте Ассанжа".
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
16 июля, 10:23РИА Новости
Симоньян посмеялась над "инфобомбой" CNN про Ассанжа и RT
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КультураАрест Джулиана АссанжаУотерс РоджерМВД ВеликобританииWikiLeaksДжулиан АссанжЛондонВ мире
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