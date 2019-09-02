В Калифорнии нашли тела четырех погибших в результате пожара на судне

Сотрудники пожарного управления округа Вентура во время ликвидации пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019

Сотрудники пожарного управления округа Вентура во время ликвидации пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Спасатели нашли тела четырех человек, которые погибли в результате пожара и затопления коммерческого судна Conception у берегов острова Санта-Крус, передаёт агентство Спасатели нашли тела четырех человек, которые погибли в результате пожара и затопления коммерческого судна Conception у берегов острова Санта-Крус, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.

"Береговая служба заявляет о подъёме четырёх тел", - следует из комментария представителя береговой охраны Мэттью Кролла.

По его словам, поиски других людей продолжаются.

Коммерческое судно Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам с богатой морской жизнью.

По словам представителя береговой охраны Моника Рочестер, на коммерческом корабле находились 39 человек, пять членов экипажа были эвакуированы. Причины возгорания пока неизвестны.

Рочестер рассказала, что пожар возник ночью, члены экипажа не спали, и им удалось спрыгнуть с корабля и спастись, остальные в это время спали под палубой.