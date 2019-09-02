Крах стратегии "спелой хурмы": роль СССР в победе на Дальнем Востоке

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В этот день 74 года назад разгромом японских войск и общей капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. Роль Советского Союза в окончании ВМВ на Дальнем Востоке в пресс-центре МИА "Россия сегодня" обсудили эксперты-историки.

На протяжении всего периода Второй мировой войны Япония не оставляла надежд на оккупацию территории Советского Союза. Как рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, в милитаристской стране действовала так называемая стратегия "спелой хурмы". Согласно плану, СССР, как спелая хурма, под натиском Германии должна была бы "упасть", а Япония бы ее поглотить. То есть после взятия Москвы Япония ввела бы свои силы на Дальний Восток, в Сибирь и оккупировала бы советскую территорию вплоть до меридиана Омска – предполагаемой границы с фашисткой Германией.

"У нас танков на Дальнем Востоке было больше, чем участвовало в Московской битве. Мы должны были держать там такие крупные вооруженные силы на случай японской агрессии", – отметил Михаил Мягков.

"Не напал, а объявил войну"

Профессор Восточного университета, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин отметил, что после японской атаки на Перл-Харбор на встречах со Сталиным лидеры США и Великобритании просили СССР вступить в войну против Японии, что и было осуществлено в указанные в ходе Ялтинской конференции сроки. Этим профессор подчеркнул, что Советский Союз не напал на Японию, как считается в самой Японии, а объявил войну: СССР освобождал захваченные японскими агрессорами китайский и корейский народы.

И в Японии, и в Соединенных Штатах Америки сегодня стараются забыть роль Советского Союза, сыгранную в разгроме японского милитаризма. И если и упоминают, что СССР активно участвовал в этой войне, то вскользь, а то и вообще не упоминается", – подчеркнул Анатолий Кошкин.

При этом профессор привел для примера рескрипт японского императора от 17 августа 1945 года "К солдатам и матросам", в котором он призывал завершить войну по причине вступления в нее СССР. Император признавал, что именно мощнейшие силы Советского Союза, одержавшие победу над гитлеровской Германией, не оставляют Японии шансов на победу.

© РИА Новости / Владимир Трефилов Профессор Восточного университета, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин © РИА Новости / Владимир Трефилов Профессор Восточного университета, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин

"В результате Советская армия спасла 1,5 миллиона союзников и 10 миллионов японцев, за три недели обеспечив окончание Второй мировой войны", – дополнил слова предыдущего оратора профессор Московского государственного лингвистического университета, член научного совета РВИО Вячеслав Зимонин.

"Мы пришли как освободители"

В ходе круглого стола также были представлены ранее неизвестные широкой общественности документы из Центрального архива Министерства обороны РФ, в которых отражается ход боевых действий во время Маньчжурской стратегической наступательной операции 1945 года.

По словам заместителя начальника Центрального архива Владислава Лоншакова, битва за Маньчжурию стала решающей в войне на Дальнем Востоке. Благодаря тому, что в короткие сроки туда удалось перебросить необходимые войска с Западного фронта, она стала одной из крупнейших за период Второй мировой войны наступательных операций по объему задействованных сил и ресурсов. Только переброска войск и материальных средств составила занятость порядка 140 тысяч вагонов. Туда были направлены наиболее подготовленные боевые части из состава вооруженных сил, воевавших на германском фронте.

"Задачей нашей армии было не уничтожение японцев, а тем более японского населения, не порабощение кого бы то ни было. Нашей задачей было прекратить войну на Дальнем Востоке", – подчеркнул Владислав Лоншаков.

Комплект документов в ходе круглого стола был передан Российскому военно-историческому обществу и будет опубликован на сайте История.рф

Очень важно подчеркивать подобного рода документы, выкладывать их в сеть, чтобы как можно больше людей узнало о характере освободительной миссии нашей армии не только в Европе, но и в Азии", – отметил научный директор РВИО Михаил Мягков.

Кроме того, эксперт упомянул специальный секретный документ для высшего руководства, выпущенный разведкой ВВС США осенью 1945 года, об изучении атомных бомбардировок, в котором особо подчеркивалось, что решение о капитуляции императорским кабинетом было принято в том числе после вступления Советского Союза в боевые действия.

По его словам, Манчжурия являлась важнейшей базой для Японии: снабжение полезными ископаемыми, различными материалами, людской силой, то есть Япония в случае невступления СССР в войну, могла бы за счет Манчжурии питать свою оборону, и война бы затянулась до 1947 года.

"Без разгрома Квантунской армии, без освобождения Китая, говорить о победе над Японией было бы невозможно. Никто не знает, сколько стоил бы англичанам и американцам штурм японских островов", – добавил профессор МГЛУ, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны Алексей Плотников.

"Урок японцам"

Также все эксперты отметили важность боев на Халхин-Голе в 1939 году для финального результата военных действий 1945 года. Они сошлись во мнении, что этот конфликт на территории Монголии стал ключевым событием Советско-японской войны, преподав противникам урок, что напасть на СССР так просто не получится.

В 1927 году Японией была спланирована стратегия на Вторую мировую войну, где предполагалось захватить Манчжурию, закрепиться в Китае, дальше пойти против Советского Союза и в зоне Тихого океана войти в состояние войны с США и другими странами, в том числе завоевать всю Евразию.

"Поэтому то, что мы сделали в 1939 году на Халхин-Голе, а перед этим еще на Хасане, это было не только предостережение, но и, по сути дела, срыв японского плана агрессии против Советского Союза", – заявил Вячеслав Зимонин, отметив, что тогда японцы поняли, что против СССР, даже на Дальнем Востоке, Япония не в состоянии выступить.

"Нашей историей можно только гордиться"

Все участники дискуссии подчеркнули в своих выступлениях, что роль СССР в разгроме японского милитаризма незаслуженно умалчивается как в мире, так и в России.