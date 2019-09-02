Крах стратегии "спелой хурмы": роль СССР в победе на Дальнем Востоке

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В этот день 74 года назад разгромом японских войск и общей капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. Роль Советского Союза в окончании ВМВ на Дальнем Востоке в пресс-центре МИА "Россия сегодня" обсудили эксперты-историки.
На протяжении всего периода Второй мировой войны Япония не оставляла надежд на оккупацию территории Советского Союза. Как рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, в милитаристской стране действовала так называемая стратегия "спелой хурмы". Согласно плану, СССР, как спелая хурма, под натиском Германии должна была бы "упасть", а Япония бы ее поглотить. То есть после взятия Москвы Япония ввела бы свои силы на Дальний Восток, в Сибирь и оккупировала бы советскую территорию вплоть до меридиана Омска – предполагаемой границы с фашисткой Германией.
"У нас танков на Дальнем Востоке было больше, чем участвовало в Московской битве. Мы должны были держать там такие крупные вооруженные силы на случай японской агрессии", – отметил Михаил Мягков.
"Не напал, а объявил войну"
Профессор Восточного университета, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин отметил, что после японской атаки на Перл-Харбор на встречах со Сталиным лидеры США и Великобритании просили СССР вступить в войну против Японии, что и было осуществлено в указанные в ходе Ялтинской конференции сроки. Этим профессор подчеркнул, что Советский Союз не напал на Японию, как считается в самой Японии, а объявил войну: СССР освобождал захваченные японскими агрессорами китайский и корейский народы.
И в Японии, и в Соединенных Штатах Америки сегодня стараются забыть роль Советского Союза, сыгранную в разгроме японского милитаризма. И если и упоминают, что СССР активно участвовал в этой войне, то вскользь, а то и вообще не упоминается", – подчеркнул Анатолий Кошкин.
При этом профессор привел для примера рескрипт японского императора от 17 августа 1945 года "К солдатам и матросам", в котором он призывал завершить войну по причине вступления в нее СССР. Император признавал, что именно мощнейшие силы Советского Союза, одержавшие победу над гитлеровской Германией, не оставляют Японии шансов на победу.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПрофессор Восточного университета, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин
Профессор Восточного университета, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин
"В результате Советская армия спасла 1,5 миллиона союзников и 10 миллионов японцев, за три недели обеспечив окончание Второй мировой войны", – дополнил слова предыдущего оратора профессор Московского государственного лингвистического университета, член научного совета РВИО Вячеслав Зимонин.
"Мы пришли как освободители"
В ходе круглого стола также были представлены ранее неизвестные широкой общественности документы из Центрального архива Министерства обороны РФ, в которых отражается ход боевых действий во время Маньчжурской стратегической наступательной операции 1945 года.
По словам заместителя начальника Центрального архива Владислава Лоншакова, битва за Маньчжурию стала решающей в войне на Дальнем Востоке. Благодаря тому, что в короткие сроки туда удалось перебросить необходимые войска с Западного фронта, она стала одной из крупнейших за период Второй мировой войны наступательных операций по объему задействованных сил и ресурсов. Только переброска войск и материальных средств составила занятость порядка 140 тысяч вагонов. Туда были направлены наиболее подготовленные боевые части из состава вооруженных сил, воевавших на германском фронте.
© РИА Новости / Израиль ОзерскийСоветско-японская война. Советские войска в Харбине. 2-й Дальневосточный фронт
Советско-японская война. Советские войска в Харбине. 2-й Дальневосточный фронт
"Задачей нашей армии было не уничтожение японцев, а тем более японского населения, не порабощение кого бы то ни было. Нашей задачей было прекратить войну на Дальнем Востоке", – подчеркнул Владислав Лоншаков.
Комплект документов в ходе круглого стола был передан Российскому военно-историческому обществу и будет опубликован на сайте История.рф.
Очень важно подчеркивать подобного рода документы, выкладывать их в сеть, чтобы как можно больше людей узнало о характере освободительной миссии нашей армии не только в Европе, но и в Азии", – отметил научный директор РВИО Михаил Мягков.
Кроме того, эксперт упомянул специальный секретный документ для высшего руководства, выпущенный разведкой ВВС США осенью 1945 года, об изучении атомных бомбардировок, в котором особо подчеркивалось, что решение о капитуляции императорским кабинетом было принято в том числе после вступления Советского Союза в боевые действия.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНаучный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков
По его словам, Манчжурия являлась важнейшей базой для Японии: снабжение полезными ископаемыми, различными материалами, людской силой, то есть Япония в случае невступления СССР в войну, могла бы за счет Манчжурии питать свою оборону, и война бы затянулась до 1947 года.
"Без разгрома Квантунской армии, без освобождения Китая, говорить о победе над Японией было бы невозможно. Никто не знает, сколько стоил бы англичанам и американцам штурм японских островов", – добавил профессор МГЛУ, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны Алексей Плотников.
"Урок японцам"
Также все эксперты отметили важность боев на Халхин-Голе в 1939 году для финального результата военных действий 1945 года. Они сошлись во мнении, что этот конфликт на территории Монголии стал ключевым событием Советско-японской войны, преподав противникам урок, что напасть на СССР так просто не получится.
В 1927 году Японией была спланирована стратегия на Вторую мировую войну, где предполагалось захватить Манчжурию, закрепиться в Китае, дальше пойти против Советского Союза и в зоне Тихого океана войти в состояние войны с США и другими странами, в том числе завоевать всю Евразию.
"Поэтому то, что мы сделали в 1939 году на Халхин-Голе, а перед этим еще на Хасане, это было не только предостережение, но и, по сути дела, срыв японского плана агрессии против Советского Союза", – заявил Вячеслав Зимонин, отметив, что тогда японцы поняли, что против СССР, даже на Дальнем Востоке, Япония не в состоянии выступить.
"Нашей историей можно только гордиться"
Все участники дискуссии подчеркнули в своих выступлениях, что роль СССР в разгроме японского милитаризма незаслуженно умалчивается как в мире, так и в России.
"Нечего стыдится наших побед. Самое главное, что когда мы стараемся, не задевая национальных чувств переговорщиков, улучшить внешнеполитическую ситуацию, мы получаем противоположный эффект. За рубежом не любят, когда кто-то неуважительно относится к своей истории. Когда они понимают, что русские из своих высших ментальных соображений это делают, то они воспринимают это как слабость. Следует твердо и четко говорить о том, что мы, наша страна, внесли решающий вклад не только в окончание войны в Европе, разгром фашисткой Германии, но и решающий вклад в разгром Японии и окончание Второй мировой войны", – заявил Алексей Плотников, отметив отсутствие формулировки "день победы над Японией" на государственном уровне.