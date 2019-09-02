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РИА Новости

Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном

18:31 02.09.2019
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© REUTERS / Peter NichollsСотрудник британской полиции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Сотрудник британской полиции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
© REUTERS / Peter Nicholls
Сотрудник британской полиции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне . Архивное фото
ЛОНДОН, 2 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Подруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Саймондс сообщила, что назвала 15-недельного щенка, прибывшего в понедельник в резиденцию на Даунинг-стрит, Дилэном (Dilyn).
"Познакомьтесь с нашим великолепным маленьким спасенным щенком, Дилэном", - написала она в своем Twitter.
Ранее в понедельник щенок, которого Джонсон забрал из одного из приютов организации Friends of Animals (FOAW) в Уэльсе, был доставлен на Даунинг-стрит в красной переноске. Саймондс и Джонсон много лет являются защитниками животных.
Ранее представитель приюта сообщил, что щенка бросил заводчик, и ему угрожала гибель. В приюте щенок рос рядом с кошками, поэтому конфликтов с живущим на Даунинг-стрит котом Ларри у него быть не должно. Представитель премьера в свою очередь рассказал, что щенок "уже встретился с Ларри".
Кот Ларри на Даунинг-стрит в Лондоне, Великобритания
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Котопес с Даунинг-стрит. Кто больше всех недоволен ДжонсономНа Даунинг-стрит, в резиденции британских премьеров живет кот Ларри. Он пережил там уже не одного лидера правительства. Правда, новый премьер-министр может подпортить жизнь главному мышелову.
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