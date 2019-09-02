Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном

ЛОНДОН, 2 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Подруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Саймондс сообщила, что назвала 15-недельного щенка, прибывшего в понедельник в резиденцию на Даунинг-стрит, Дилэном (Dilyn).
"Познакомьтесь с нашим великолепным маленьким спасенным щенком, Дилэном", - написала она в своем Twitter.
Meet our gorgeous little rescue puppy, Dilyn 💚 #AdoptDontShop pic.twitter.com/kPmMaYM4dv— Carrie Symonds (@carriesymonds) September 2, 2019
Ранее в понедельник щенок, которого Джонсон забрал из одного из приютов организации Friends of Animals (FOAW) в Уэльсе, был доставлен на Даунинг-стрит в красной переноске. Саймондс и Джонсон много лет являются защитниками животных.
Ранее представитель приюта сообщил, что щенка бросил заводчик, и ему угрожала гибель. В приюте щенок рос рядом с кошками, поэтому конфликтов с живущим на Даунинг-стрит котом Ларри у него быть не должно. Представитель премьера в свою очередь рассказал, что щенок "уже встретился с Ларри".