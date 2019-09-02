Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном

Котопес с Даунинг-стрит. Кто больше всех недоволен Джонсоном На Даунинг-стрит, в резиденции британских премьеров живет кот Ларри. Он пережил там уже не одного лидера правительства. Правда, новый премьер-министр может подпортить жизнь главному мышелову.