В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бывший заместитель председателя Иркутского областного суда Николай Новокрещенов предстанет перед судом по делу о взятках на сумму 200 тысяч рублей, сообщается на Бывший заместитель председателя Иркутского областного суда Николай Новокрещенов предстанет перед судом по делу о взятках на сумму 200 тысяч рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Первого июня 2018 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала пятому следственному управлению ГСУСК согласие на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Иркутского областного суда в отставке Новокрещенова по двум эпизодам взяточничества (часть 4 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, Новокрещенов, будучи зампредом облсуда, получил по 100 тысяч рублей за отмену двух постановлений о лишении водительских прав граждан. Посредниками якобы выступали бывший сотрудник МВД по фамилии Атанян и сокурсница судьи Наталья Филимонова.