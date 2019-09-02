МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Победители открытого конкурса управленческих кадров "Лидеры Севера" станут частью команды перемен Мурманской области. Об этом, как сообщили в аппарате правительства области, заявил глава региона Андрей Чибис на встрече с финалистами проекта.

"Мы формируем команду перемен. Мурманская область и северяне заслуживают прорыва. Он возможен, если все мы нацелены на эту задачу, если каждый на своем месте с драйвом занимается своим делом", – подчеркнул Андрей Чибис.

Наступающий новый этап в развитии российского Севера сродни прорывному освоению Мурманской области в XX веке, и он требует новых подходов к развитию региона, новых управленческих кадров, способных к нестандартным, небюррократическим решениям, заявил врио губернатора.

"Вахтовым методом нам Север не удержать. Задача государства – сделать так, чтобы мы были сильны Севером, для этого мы должны сделать Север притягательным для жизни", – обозначил основную идею развития региона Андрей Чибис.

100 молодых управленцев со всей Мурманской области и других регионов России были отобраны экспертной комиссией из более чем 1200 претендентов. Лучшей сотне предстоит очный этап конкурса – собеседования и деловые игры на решение сложных управленческих задач. На региональном уровне полностью соблюдена технология отбора в федеральный кадровый резерв, рассказала куратор проекта, врио заместителя губернатора Оксана Демченко.

Проект по формированию кадрового резерва региона для правительства и ведущих предприятий запущен в Мурманской области по инициативе врио губернатора Андрея Чибиса.