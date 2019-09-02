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РИА Новости

"Лидеры Севера" станут частью команды перемен Мурманской области

18:20 02.09.2019
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© РИА Новости / Павел ЛьвовПроспект Ленина в Мурманске
Проспект Ленина в Мурманске
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Победители открытого конкурса управленческих кадров "Лидеры Севера" станут частью команды перемен Мурманской области. Об этом, как сообщили в аппарате правительства области, заявил глава региона Андрей Чибис на встрече с финалистами проекта.
"Мы формируем команду перемен. Мурманская область и северяне заслуживают прорыва. Он возможен, если все мы нацелены на эту задачу, если каждый на своем месте с драйвом занимается своим делом", – подчеркнул Андрей Чибис.
Наступающий новый этап в развитии российского Севера сродни прорывному освоению Мурманской области в XX веке, и он требует новых подходов к развитию региона, новых управленческих кадров, способных к нестандартным, небюррократическим решениям, заявил врио губернатора.
"Вахтовым методом нам Север не удержать. Задача государства – сделать так, чтобы мы были сильны Севером, для этого мы должны сделать Север притягательным для жизни", – обозначил основную идею развития региона Андрей Чибис.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 30 августа 2019
30 августа, 14:12РИА Новости
Чибис рассказал о решении проблемы оттока людей из Мурманской области
100 молодых управленцев со всей Мурманской области и других регионов России были отобраны экспертной комиссией из более чем 1200 претендентов. Лучшей сотне предстоит очный этап конкурса – собеседования и деловые игры на решение сложных управленческих задач. На региональном уровне полностью соблюдена технология отбора в федеральный кадровый резерв, рассказала куратор проекта, врио заместителя губернатора Оксана Демченко.
Проект по формированию кадрового резерва региона для правительства и ведущих предприятий запущен в Мурманской области по инициативе врио губернатора Андрея Чибиса.
Открытый конкурс "Лидеры Севера" призван решить задачу формирования кадровой базы для правительства и ведущих предприятий региона. Лучших специалистов будут отбирать в два этапа на основании разработанной Российской академией народного хозяйства и государственной службы методологии, одобренной комиссией президента РФ по государственной службе и резервам управленческих кадров.
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Андрей ЧибисРоссияМурманская областьОбщество
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