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РИА Новости

В Финляндии заподозрили россиянина в незаконном переходе границы

17:47 02.09.2019
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© AP Photo / Lehtikuva/Sari GustafssonФинская полиция
Финская полиция
© AP Photo / Lehtikuva/Sari Gustafsson
Финская полиция. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 2 сен — РИА Новости. Пограничная служба Финляндии подозревает 33-летнего россиянина в незаконном пересечении государственной границы недалеко от города Лаппеенранта.
По данным пограничников, россиянин был задержан вечером 1 сентября в двух километрах от границы.
"Мужчина подозревается в незаконном пересечении границы в Лаппеенранте к северу от деревни Кескисаари", - говорится в сообщении погранслужбы.
Мужчина вернется в Россию после суда, отмечают пограничники.
Пограничники сообщают и о других правонарушениях россиян. Так, 31 августа на пограничном пункте Нуйямаа задержали россиянина по подозрению вождения автомобиля в нетрезвом виде, 27 августа на пограничном пункте Иматра россиянин пытался въехать в Финляндию на похищенном в июне автомобиле, а 26 августа у россиянки был обнаружен электрошокер.
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