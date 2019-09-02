В Финляндии заподозрили россиянина в незаконном переходе границы

По данным пограничников, россиянин был задержан вечером 1 сентября в двух километрах от границы.

"Мужчина подозревается в незаконном пересечении границы в Лаппеенранте к северу от деревни Кескисаари", - говорится в сообщении погранслужбы.

Пограничники сообщают и о других правонарушениях россиян. Так, 31 августа на пограничном пункте Нуйямаа задержали россиянина по подозрению вождения автомобиля в нетрезвом виде, 27 августа на пограничном пункте Иматра россиянин пытался въехать в Финляндию на похищенном в июне автомобиле, а 26 августа у россиянки был обнаружен электрошокер.