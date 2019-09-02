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РИА Новости

Судно Mare Jonio высадило оставшихся 30 мигрантов на итальянской Лампедузе

17:43 02.09.2019 (обновлено: 17:46 02.09.2019)
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© Fotolia / Luca PareschiПляж "Рэббит бич" на острове Лампедуза близ Сицилии
Пляж Рэббит бич на острове Лампедуза близ Сицилии
© Fotolia / Luca Pareschi
Пляж "Рэббит бич" на острове Лампедуза близ Сицилии. Архивное фото
РИМ, 2 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Судно Mare Jonio итальянской гуманитарной организации Mediterranea Saving Humans в понедельник смогло высадить в порту итальянского острова Лампедуза 31 мигранта, которые оставались на его борту.
В четверг вечером с борта Mare Jonio сошли женщины, дети и больные - всего больше 60 человек. Всех их накануне утром спасли у берегов Ливии, где они дрейфовали без еды и воды в течение двух суток. Мигранты находились на переполненной резиновой лодке, которая начала сдуваться.
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Как сообщила организация в своём Twitter, остававшимся на борту корабля мигрантам итальянская Финансовая гвардия разрешила высадиться "из санитарных соображений". Ранее в понедельник некоторые из них решили начать голодовку.
Параллельно высадки своих мигрантов добилось судно Eleonore, которое прибыло в порт сицилийского города Поццалло. Вопреки запрету итальянских властей, капитан корабля, принадлежащего немецкой НПО Lifeline, решил войти в территориальные воды Италии. После высадки свыше 100 мигрантов на Сицилии на судно был наложен арест.
Отставной глава МВД страны Маттео Сальвини, известный своей жесткой политикой в отношении мигрантов, летом прошлого года закрыл порты страны для прибытия кораблей, занимающихся спасением терпящих крушение в Средиземном море. Меры по борьбе с различными НПО, которых Сальвини приравнивает к перевозчикам нелегалов, были ужесточены с принятием так называемого "декрета безопасности", которые вводит крупные штрафы для гуманитарных организаций и процедуру ареста для их кораблей.
При этом миграционная политика нового итальянского правительства, над формированием которого сейчас работают "Движение 5 звёзд" и Демократическая партия, как ожидается, претерпит изменения вплоть до отмены распоряжений Сальвини и ослабления запретительных мер.
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