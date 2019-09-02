Судно Mare Jonio высадило оставшихся 30 мигрантов на итальянской Лампедузе

РИМ, 2 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Судно Mare Jonio итальянской гуманитарной организации Mediterranea Saving Humans в понедельник смогло высадить в порту итальянского острова Лампедуза 31 мигранта, которые оставались на его борту.

В четверг вечером с борта Mare Jonio сошли женщины, дети и больные - всего больше 60 человек. Всех их накануне утром спасли у берегов Ливии, где они дрейфовали без еды и воды в течение двух суток. Мигранты находились на переполненной резиновой лодке, которая начала сдуваться.

Как сообщила организация в своём Twitter , остававшимся на борту корабля мигрантам итальянская Финансовая гвардия разрешила высадиться "из санитарных соображений". Ранее в понедельник некоторые из них решили начать голодовку.

Параллельно высадки своих мигрантов добилось судно Eleonore, которое прибыло в порт сицилийского города Поццалло. Вопреки запрету итальянских властей, капитан корабля, принадлежащего немецкой НПО Lifeline, решил войти в территориальные воды Италии. После высадки свыше 100 мигрантов на Сицилии на судно был наложен арест.

Отставной глава МВД страны Маттео Сальвини, известный своей жесткой политикой в отношении мигрантов, летом прошлого года закрыл порты страны для прибытия кораблей, занимающихся спасением терпящих крушение в Средиземном море. Меры по борьбе с различными НПО, которых Сальвини приравнивает к перевозчикам нелегалов, были ужесточены с принятием так называемого "декрета безопасности", которые вводит крупные штрафы для гуманитарных организаций и процедуру ареста для их кораблей.