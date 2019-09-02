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РИА Новости

В Индонезии восемь человек погибли в массовом ДТП

17:40 02.09.2019
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© Фото : Владимир Трофименко12 Госпиталь имени М.Джамиля в Индонезии
12 Госпиталь имени М.Джамиля в Индонезии
© Фото : Владимир Трофименко
12 Госпиталь имени М.Джамиля в Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли и почти 30 пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей в Индонезии, передает агентство Антара со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в понедельник в провинции Западная Ява. По данным агентства, в ДТП попал 21 автомобиль, включая грузовики и автобусы. Четыре автомобиля полностью сгорели. Авария привела к серьезным заторам на трассе, соединяющей Джакарту и город Бандунг.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
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"После процесса опознания была подтверждена гибель восьми человек в результате ДТП", - заявил глава местной полиции. Сообщается, что несколько человек погибли на месте, другие же скончались от полученных ожогов. В больницы были доставлены в общей сложности 28 пострадавших.
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