В Омске пройдет международный форум "Омская область и соотечественники"

ОМСК, 2 сен – РИА Новости. Международный форум "Омская область и соотечественники: 10 лет вместе" пройдет в Омске 28-29 ноября и соберет более 400 участников, сообщает в понедельник облправительство.

"Участниками форума станут более 400 человек, представители МИД РФ, министерства труда и социальной защиты РФ, МВД РФ, а также органов государственной власти, российских и зарубежных общественных организаций соотечественников", - говорится в сообщении.

Областные власти отмечают, что такой форум в России пройдет впервые. Его цель – выявить ключевые проблемы, возникающие при реализации региональных программ переселения, и найти варианты их решения.

Первый день форума состоится на базе конгресс-холла "Агентство развития и инвестиций Омской области". В программе – пленарное заседание и секции, на которых будут обсуждать вопросы государственного регулирования содействия добровольному переселению соотечественников, их адаптации и интеграции в общество, а также участия институтов гражданского общества в работе с соотечественниками, проживающими за рубежом. Во второй день для участников организуют экскурсии.