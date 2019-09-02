В Омске пройдет международный форум "Омская область и соотечественники"

ОМСК, 2 сен – РИА Новости. Международный форум "Омская область и соотечественники: 10 лет вместе" пройдет в Омске 28-29 ноября и соберет более 400 участников, сообщает в понедельник облправительство.
"Участниками форума станут более 400 человек, представители МИД РФ, министерства труда и социальной защиты РФ, МВД РФ, а также органов государственной власти, российских и зарубежных общественных организаций соотечественников", - говорится в сообщении.
Областные власти отмечают, что такой форум в России пройдет впервые. Его цель – выявить ключевые проблемы, возникающие при реализации региональных программ переселения, и найти варианты их решения.
Первый день форума состоится на базе конгресс-холла "Агентство развития и инвестиций Омской области". В программе – пленарное заседание и секции, на которых будут обсуждать вопросы государственного регулирования содействия добровольному переселению соотечественников, их адаптации и интеграции в общество, а также участия институтов гражданского общества в работе с соотечественниками, проживающими за рубежом. Во второй день для участников организуют экскурсии.
Сегодня Омская область показывает высокие результаты государственной программы по переселению соотечественников в Россию. Среди 75 регионов, которые принимают участие в госпрограмме, Прииртышье занимает седьмую позицию по миграционной привлекательности. Соотечественников, которые выбирают для проживания Омскую область, становится больше. В этом году гражданство РФ получили более 2 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на четверть. Всего же с 2009 года в Омскую область на постоянное место жительство переехали более 37 тысяч человек.