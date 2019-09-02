Житель Махачкалы устроил стрельбу в ночном клубе и избил полицейского

МАХАЧКАЛА, 2 сен – РИА Новости. Сотрудник полиции и один местный житель пострадали в результате потасовки в одном из ночных клубов Махачкалы, подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщила в понедельник пресс-служба МВД по Дагестану.

"Примерно в 23.45 в Махачкале, по улице М. Ярагского в одном из развлекательных заведений неизвестный в ходе возникшего скандала из пистолета неустановленного образца произвел выстрелы в 43-летнего горожанина и нанес телесные повреждения сотруднику полиции, после чего скрылся на автомашине Toyota Camry", - говорится в сообщении ведомства. Пострадавшие после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала 32-летнего местного жителя, находившегося за рулем автомобиля Toyota Camry. При осмотре в салоне автомобиля был обнаружен и изъят травматический пистолет "ТТ" с магазином.

"Подозреваемый, получивший ранение ноги, доставлен в Республиканскую больницу №1. Принимаются меры к задержанию остальных соучастников преступления", - подчеркивается в сообщении.