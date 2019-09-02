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РИА Новости

В ДНР связали рост числа обстрелов с приказом о премировании силовиков

17:18 02.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Усиление интенсивности обстрелов в Донбассе связано с приказом украинского командования о премировании силовиков за уничтожение техники и личного состава самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, считает представитель Народной милиции республики Дмитрий Астрахань.
Ранее в ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов. Полпред республики в контактной группе, глава МИД Наталья Никонорова заявила о рекордном числе нарушений режима прекращения огня.
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"Увеличение количества обстрелов связано с жаждой наживы боевиков вооруженных формирований Украины. Согласно приказу командующего операцией объединенных сил "О премировании отдельных категорий военнослужащих ВСУ, выполняющих задачи по осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны", указаны порядок и размеры выплаты премий за нанесения урона в живой силе и технике", - сообщил в понедельник журналистам Астрахань.
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По его словам, этим приказом предусмотрены премии: за убийство ополченца – около 17 тысяч рублей, за уничтожение автомобильной техники на территории республики - почти 29 тысяч, за уничтожение бронетехники – около 100 тысяч.
"Мы обращаем внимание международного сообщества, что созданием и рассылкой такого рода документа украинское военно-политического руководство создает повод для нарушения подчинёнными боевиками действующего перемирия, что влечет за собой неизбежную эскалацию конфликта и кровопролитие", - добавил Астрахань.
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